Выборы, Зеленский, отставка, назначение Хмары: сегодня — большое интервью с Михаилом Федороровым

В пятницу, 21 августа, в 19:00 на 24 Канале начнется большая и важная беседа с главным ньюзмейкером последних недель Михаилом Федоровым.

Михаил Федоров дал большой интервью 24 Каналу, в котором рассказал о политическом будущем Украины, войне, коррупции, решениях властей и своих планах после ухода из Министерства обороны.

Последние заявления Федорова о необходимости честного разговора о выборах во время войны вызвали большую дискуссию. Но что именно он предлагает? Как он представляет себе голосование военных и миллионов украинцев за рубежом? И означает ли эта дискуссия, что сам Федоров уже думает о собственном политическом будущем?

В интервью журналистке 24 Канала Софии Трощук он ответил на ряд острых вопросов:

Что на самом деле происходило перед его увольнением из Министерства обороны?

Были ли люди, заинтересованные в его отставке?

Каковы сегодня его отношения с Владимиром Зеленским?

Почему после семи лет в команде власти только сейчас Федоров публично говорит о системном кризисе и необходимости перемен?

Отдельно экс-министр обороны прокомментировал, что будет дальше в российско-украинской войне.

Федоров рассказывает о своих новых проектах, будущей работе с западными партнерами и поездке в США. А также отвечает на вопросы о возможных встречах, которые уже породили немало политических домыслов.

Какой Федоров видит новую модель мобилизации? Что происходит с реформами Минобороны после его отставки? Как Украина должна защищать прифронтовые города от новых российских дронов? Какой будет следующая технологическая фаза войны – и какие проекты Украина уже готовила, но о которых до сих пор почти не говорили публично?

Большое интервью Михаила Федорова журналистке 24 Канала Софии Трощук – сегодня в 19:00 на YouTube и в эфире 24 Канала.

Текстовая версия беседы будет доступна на сайте 24 Канала.