Михайло Федоров дав велике інтерв'ю 24 Каналу та розповів про політичне майбутнє України, війну, корупцію, рішення у владі та власні плани після Міністерства оборони.

Останні заяви Федорова про необхідність говорити про вибори під час війни викликали велику дискусію. Але що саме він пропонує? Як уявляє голосування військових та мільйонів українців за кордоном? І чи означає ця дискусія, що сам Федоров уже думає про власне політичне майбутнє?

В інтерв'ю журналістці 24 Каналу Софії Трощук він відповів на низку гострих питань:

Що насправді відбувалося перед його звільненням з Міністерства оборони?

Чи були люди, зацікавлені в його відставці?

Якими сьогодні є його відносини з Володимиром Зеленським?

Чому після семи років у команді влади тільки тепер Федоров публічно говорить про системну кризу та необхідність змін?

Окремо ексміністр оборони прокоментував, що буде далі у російсько-українській війні.

Федоров розповідає про свої нові проєкти, майбутню роботу з західними партнерами та поїздку до США. А також відповідає на питання про можливі зустрічі, які вже породили чимало політичних припущень.

Якою Федоров бачить нову модель мобілізації? Що відбувається з реформами Міноборони після його відставки? Як Україна має захищати прифронтові міста від нових російських дронів? Якою буде наступна технологічна фаза війни — і які проєкти Україна вже готувала, але про які досі майже не говорили публічно?

Велике інтерв'ю Михайла Федорова журналістці 24 Каналу Софії Трощук — сьогодні о 19:00 на YouTube та в ефірі 24 Каналу.

Текстова версія розмови буде доступна на сайті 24 Каналу.