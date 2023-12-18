FPV-дроны, влияние ИИ на войну и новые услуги в Дие: интервью с Михаилом Федоровым

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Украина – одно из самых цифровых государств мира. Наша страна наращивает цифровые мощности, которые влияют не только на привычную жизнь, упрощая ее, но и на ситуацию на войне. Вскоре в Дие появятся новые революционные услуги, направленные на уменьшение коррупции в государстве, а на фронте постоянно увеличивается количество необходимой техники, в частности FPV-дронов.

"Мы будем продолжать строить цифровое государство", – так о планах на 2024 год в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал Михаил Федоров – вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины.

Поэтому о том, какие услуги презентует команда Минцифры на четвертом Diia Summit, с чего начнется большая трансформация таможни и будут ли повестки в Дие, какая ситуация сейчас в Украине с производством дронов и роботизированных систем для разминирования территорий, можем ли мы нарастить потенциал больше, чем Россия, и как искусственный интеллект уже влияет на войну – читайте дальше.

Услуги для ФЛП, моряков, водителей и прочее: что нового появится в Дие

В первую очередь я хотела бы поговорить с вами о Diia Summit, который состоится завтра, 19 декабря. Это первый Дия.Саммит со времени полномасштабного вторжения. Можете рассказать подробнее о новых услугах, которые внедряете для украинцев: какими они будут, насколько облегчат нашу жизнь и направлены ли они на уменьшение коррупции в Украине?

Да, действительно, это будет первый Diia Summit во время полномасштабного вторжения. Мы будем представлять несколько новых услуг, и они достаточно прорывные.

Прежде всего, мы обновляем услугу по регистрации ФЛП . Сегодня это автоматическая услуга по закрытию ФЛП, но мы также добавляем автоматическое обновление данных о ФЛП. То есть в Дие в несколько кликов можно будет сменить фамилии, кведы или контактную информацию. Это будет происходить автоматически без регистратора. То есть услуга становится комплексно-автоматической.



. Сегодня это автоматическая услуга по закрытию ФЛП, но мы также добавляем автоматическое обновление данных о ФЛП. То есть в Дие в несколько кликов можно будет сменить фамилии, кведы или контактную информацию. Это будет происходить автоматически без регистратора. То есть услуга становится комплексно-автоматической. Также запускаем услуги для моряков . Это модернизация процесса получения квалификационных документов. В частности, расширяется перечень званий, на которые моряки могут подать документы. Услуга как раз одна из антикоррупционных, потому что в этом направлении были большие проблемы. А мы вместе с Министерством восстановления благодаря услугам Дии и полному реинженерингу боремся с коррупцией.



. Это модернизация процесса получения квалификационных документов. В частности, расширяется перечень званий, на которые моряки могут подать документы. Услуга как раз одна из антикоррупционных, потому что в этом направлении были большие проблемы. А мы вместе с Министерством восстановления благодаря услугам Дии и полному реинженерингу боремся с коррупцией. Следующая услуга – еПредприниматель . Это комплексный сервис и услуга в рамках государственной антикоррупционной стратегии, которую разрабатывало НАПК. Она объединяет 8 услуг для бизнеса и позволяет получать их по одному заявлению. Речь идет не только о регистрации бизнеса, но и о параллельном получении дополнительных услуг, необходимых именно для этого предприятия, чтобы не ходить по другим сайтам или оффлайн-органам.



. Это комплексный сервис и услуга в рамках государственной антикоррупционной стратегии, которую разрабатывало НАПК. Она объединяет 8 услуг для бизнеса и позволяет получать их по одному заявлению. Речь идет не только о регистрации бизнеса, но и о параллельном получении дополнительных услуг, необходимых именно для этого предприятия, чтобы не ходить по другим сайтам или оффлайн-органам. Далее – карта укрытий и пунктов несокрушимости . Мы уже запускали эту услугу, но она будет обновлена. Это будет определенная платформа, где можно собрать все пункты несокрушимости и укрытий, посмотреть чем они снабжены, увидеть фото и оставить фидбек. Все это можно сделать в несколько кликов в Дие. А так как сейчас зимний период, я думаю, что, к сожалению, это будет актуально.



. Мы уже запускали эту услугу, но она будет обновлена. Это будет определенная платформа, где можно собрать все пункты несокрушимости и укрытий, посмотреть чем они снабжены, увидеть фото и оставить фидбек. Все это можно сделать в несколько кликов в Дие. А так как сейчас зимний период, я думаю, что, к сожалению, это будет актуально. Самая ожидаемая услуга – это перерегистрация авто. Эту услугу мы запускаем совместно с МВД. Это одна из самых сложных услуг при построении цифрового государства. Она оставляет центрам МВД монополии на куплю-продажу авто и позволяет людям в формате people-to-people покупать или продавать авто.

А еще у нас будет обновление дизайна Дии. Мы давно этого не делали и это будет, наверное, первое такое большое обновление. В Дие очень много новых услуг, поэтому нужно сделать интерфейс более удобным для пользователей.



Минцфира планирует запускать новые услуги в Дие / Фото предоставлено 24 Каналу

Предыдущий Дия.Саммит состоялся 8 февраля 2022 года, и это было всего за две недели до полномасштабного вторжения. Тогда вы с Минцифрой презентовали много крутых услуг, но так случилось, что часть из них через две недели стала совсем неактуальной, и вам пришлось быстро создавать новые военные услуги для украинцев. Можете ли рассказать об этом опыте и как команде Минцифры пришлось в кратчайшие сроки работать с новыми услугами, создавать их?

По сути мы начали с начала вторжения реагировать на возникающие вызовы. Например, люди покидали дом без документов, мы запустили еДокумент. На территории нашей страны, которая оказалась под оккупацией, выключали телевидение, и мы быстро запустили Дия.Радио и Дия.TV.

Еще нужно было предоставить быстрые выплаты людям, которые проходили эвакуацию. Поэтому мы запустили услугу, где довольно быстро, в несколько кликов, выплачивали эти средства в формате еПоддержки.

Затем начало увеличиваться количество внутриперемещенных лиц, и мы запустили комплекс услуг для ВПЛ.

Сразу же запустили возможность фиксировать поврежденное и разрушенное имущество, благодаря чему в Дие уже зарегистрировано более 570 тысяч заявлений по поврежденному имуществу. Эту услугу мы начали оказывать еще в марте 2022 года, а сейчас уже есть выплаты и за поврежденное, и за разрушенное имущество. То есть скорая реакция и фиксация актуальной информации позволяет нам сегодня помогать гражданам.

Также мы запустили еОселя, потому что в то время не было возможности удобно получить ипотеку. Сама же услуга и для военных, и для учителей, и ее можно оформлять дистанционно, если семья, например, разъединена, потому что муж на фронте.

По состоянию на сегодняшний день свыше 5 тысяч семей получили ипотеку через еОселю. Это также технологически революционная услуга для цифрового государства.

И еще мы запустили много других услуг, но вот эти вышеназванные являются фундаментальными. Ведь мы не просто берем услуги из какого-то бэклога, которые были отложены, а видим, какая на сегодня существует проблема, и как на нее можно отреагировать, как благодаря цифровой услуге можно помочь решить эту проблему.

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Когда может заработать растаможка авто онлайн

Говоря о новых услугах в Дие, я не могу вас не спросить о растаможке авто. Насколько это быстрая по времени услуга? Насколько она станет стартом цифровизации других услуг на таможне? И насколько она позволит снизить коррупцию на таможне?

Мы бьемся за эту услугу с бюрократией и с теми, кто не хочет сделать таможню прозрачной.

Мы уже регистрировали законы по растаможке, но они не были приняты.

Однако хочу сказать и сделать вам спойлер, что до конца этого года будет зарегистрирован обновленный законопроект о растаможке. Его поддерживает множество авторов-депутатов, которые верят, что эта услуга может стать трансформационной для таможни. Также его поддерживает Министерство финансов и премьер-министр, лично курирующий это направление. Поэтому, я надеюсь, что до конца года законопроект будет зарегистрирован.

До конца 2023 года, верно?

Да, будет зарегистрирован уже новый закон. А в новом 2024 году, когда начнет работу парламент, можно будет его принимать.

Эта услуга действительно может стать началом большой трансформации таможни, потому что она будет исключать чиновника как субъективный фактор оценки авто. Мы верим, что она станет первым шагом большой трансформации.

И мы на это надеемся.

Возможны ли повестки в Дие

Еще одна нашумевшая тема с Дией – это мобилизация. И вы, и Мстислав Баник много раз и,наверняка, в каждом своем интервью говорили о том, что повесток в Дие не будет. Это окончательное решение или, вероятно, со временем вы его пересмотрите? Учитывая, как сейчас государство изменяет правила мобилизации и рассматривает их изменения.

Повесток в Дие не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это.

Вводить повестки в Дие не планируется вообще.

Поэтому этого вопроса нет сегодня на повестке дня.

Дронов становится больше, но их нужно еще больше

Раз мы с вами уже начали говорить о теме войны, хотела бы спросить о дронах и средствах разминирования. Мы понимаем, что война с Россией может затянуться еще надолго, и основой на войне сейчас являются дроны, особенно FPV-дроны. Раньше вы тоже неоднократно говорили о том, что Украина увеличила производство собственных дронов, но нужно производить еще больше. Как сейчас с этим? Увеличиваем ли мы этот потенциал? И готовы ли мы технологически к более затяжной войне с Россией?

Действительно, все больше появляется производств БПЛА. Мы создали одни из лучших в мире условий для этого и приняли множество законов, нормативно-правых актов, чем просто убили бюрократию в этом направлении. Сегодня снова можно без проверяющих органов ввозить компоненты, ведь БПЛА не имеет налогов на комплектующие. Также можно компании инкорпорировать в Дия.City и платить в 5 раз меньше налогов, и даже бронировать сотрудников.

То есть сделано многое, ведь всеми Силами обороны увеличено финансирование направления БПЛА и постоянно запускаются новые производства.



Михаил Федоров и беспилотники Армии дронов / Фото предоставлено 24 Каналу

Однако не могу сказать публично, сколько тысяч FPV-дронов в месяц сейчас производится, и как увеличивается производство. Это подсказывает врагу наш план действий.

Действительно, дронов становится больше, но их нужно еще больше.

Поэтому скажу так: бюджет направления на FPV увеличивается, работа с производителями проходит, и государство на всех уровнях понимает, что от их количества будет зависеть количество уничтоженных оккупантов и количество сохраненных жизней наших воинов.

И сейчас есть очень важный вызов, ведь нужно закупать больше FPV-дронов с тепловизорами, больше инвестировать в развитие защищенной связи для FPV, в другие важные антенны и в другие важные элементы развития направления именно FPV-дронов.

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Можем ли мы производить больше дронов, чем Россия, и что для этого нужно? Потому что со своей стороны видим, что страна-агрессор постоянно либо наращивает свои мощности, либо модернизирует имеющиеся сейчас дроны.

Если говорить о производителях, то я не вижу лимита в нашем потенциале. У нас появляется большое количество талантливых компаний, начинающих локализацию комплектующих, которые могут масштабироваться и умеют масштабироваться. И конечно, все будет зависеть от количества ресурсов.

Россия имеет экономический потенциал, поскольку она сейчас инвестирует больше, чем наша страна. Но мы аккумулируем все возможные ресурсы. Вы видите, что все работают над привлечением партнерской помощи. И внутри страны все делается, чтобы аккумулировать ресурсы на войну. Потому все будет зависеть от интенсивности инвестиций в это направление.

Ведь все, что касается дерегуляции, уже сделано и будет сделано, если возникнут новые проблемы. Теперь это вопрос экономической борьбы, в частности, сколько финансового ресурса будет влито в беспилотники.

Но также важна технологическая составляющая, в частности, насколько быстро можно реагировать на изменение связи или на какие-либо другие модернизации, типа тепловизоров для дронов.

У нас – технологическая война и то, что работало 2 месяца назад, например, определенные частоты, сегодня уже не работает.



Армия дронов, которые передают на фронт военным / Фото из телеграм-канала Федорова

Роботизированные системы по разминированию территорий уже есть на фронте

Кроме беспилотников, дронов, сейчас острым вопросом встает разминирование территорий в Украине. И это влияет, в частности, и на контрнаступление, на продвижение наших войск. Осенью на львовской ІТ-арене вы демонстрировали роботизированные наземные платформы, которые, кроме боевого применения, также могут помогать нашим военным и в разминировании территорий. Учитывая нынешнюю ситуацию, когда Россия фактически очень плотно заминировала всю линию столкновения, планируете ли увеличить производство этих систем, и какими они могут быть?

Мы создали проект Brave1, это Defense Tech Cluster. И это возможность подать всем заявку на Brave1 и получить грантовое финансирование, а затем и государственные контракты для разработки своих продуктов, которые помогут нам в войне.

Если мы говорим о роботизированных технологиях, то сейчас представлено более 100 разработок по направлению роботизированных систем на Brave1 – 75 уже прошли верификации, и часть из них получает финансирование. Некоторые получили доступ к сильной эксплуатации и получают государственные контракты. Поэтому работа постоянно продолжается, и мы видим, что на рынке появляется все больше проектов, которые занимаются роботизированными платформами по заминированию, разминированию и дистанционному управлению пулеметами.

Brave1 делает все для того, чтобы максимальное количество компаний получало грант. А дальше уже Министерство обороны и Силы обороны будут их (роботизированные системы – 24 Канал) закупать.

Как скоро они могут оказаться на фронте?

Они уже на фронте. Пока в недостаточном количестве, ведь она зависит и от количества инвестируемых ресурсов, и от скорости ввода этих платформ в эксплуатацию. То есть Генштаб должен сначала протестировать эти продукты, сказать, что они подходят по техническим условиям, и уже после этого заключаются контракты.

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Как искусственный интеллект влияет на войну и не только

Упоминая о новых технологиях в оружии, не могу спросить вас о новых технологиях в целом. В частности, об искусственном интеллекте, который в последнее время развивается очень быстро. Что вы ожидаете от него, и как думаете, будет ли искусственный интеллект иметь влияние на войну, например?

Он уже оказывает влияние на войну.

Мы, кстати, недавно подписали декларацию по безопасности искусственного интеллекта вместе с 28 другими странами, среди которых США, Австралия, Великобритания, страны Европейского Союза. И как раз этот документ предполагает сотрудничество правительств по исследованию безопасности искусственного интеллекта.

И сегодня мы являемся таким полигоном для использования искусственного интеллекта. Он активно используется:

для распознавания и расшифровки спутниковых снимков,

для распознавания целей на поле боя,

для развития технологий захвата целей для дронов,

для определения лица, где мы используем систему Clearview.

в пределах Palantir используем искусственный интеллект для того, чтобы прогнозировать средства, которыми можно поражать определенные цели.

То есть сегодня есть множество сфер, где мы используем искусственный интеллект. Но это не только лишь война.

Также, например, мы сейчас работаем в рамках реформы образовательной системы над приложением Мрия, где будем использовать искусственный интеллект для анализа образовательной траектории ребенка. И после этого будем предлагать образовательные компоненты, которые помогут развиваться еще быстрее. Используем ИИ в образовании и для того, чтобы рассчитать количество необходимых бомбоубежищ в школах, или смоделировать сеть школьного образования.

Также в Дие работаем над ассистентом с искусственным интеллектом, а в Дия.City инкорпорируются компании, занимающиеся ИИ.

Как видите, есть много направлений, где мы активно используем искусственный интеллект. То есть это мировой тренд, который мы должны максимально не то что догонять, а создавать беспрецедентные примеры его использования. Ведь в ближайшее время у него будет большое количество специалистов и инвестиций.

Говоря об искусственном интеллекте, мы вспоминали и военных, и школы. Смогут ли его применять, например, военные на фронте, или ученики и учителя в школах? Или пока это только проект, которым занимаются высшие структуры, как вы?

У нас есть отдельная рабочая группа, занимающаяся внедрением полисов искусственного интеллекта в разных областях. Вообще это должно быть от военной сферы и образования до того, чтобы через Мрию затем делиться контентом с учителями, чтобы они преподавали, что такое искусственный интеллект и как он работает. Потому это должно стать частью нашей стратегии инновации.

Так что искусственный интеллект пронизывает все сферы. И в каждом направлении людям нужно разбираться, что это и как работает.

Видите ли вы в искусственном интеллекте какую-то опасность?

Конечно, сейчас об этом говорят много в мире. И наша задача сейчас – аккумулировать искусственный интеллект, чтобы победить Россию. А дальше будем думать о всемирных рисках искусственного интеллекта.

Какие цели на 2024 год ставит Минцифры и Михаил Федоров

Ну, и напоследок нашего разговора хотела спросить – у нас заканчивается 2023 год, на пороге – 2024-й. Что ожидаете от нового года и какие планы и цели ставите Министерству?

Мы будем продолжать строить цифровое государство, трансформировать образование, развивать military-tech. Планируем в следующем году наконец-то запустить растаможку в Дие, развивать проект Дия.Офис и внедрять искусственный интеллект в Дие. А еще – постепенно отцифровывать все самые популярные услуги, которых еще нет и на которые пока еще нет запроса, но появится. То есть быть готовыми к любым новым внедрениям.

И также это развитие Мрии и запуск ее как образовательного продукта, который должен стать определенным толчком к изменениям системы образования и показать, как может происходить цифровизация системы образования.

Конечно, и в направлении military-tech будем продолжать развивать Brave1 как единый кластер, создающий инновации в нашей стране.

Продолжим работать и над дронами, ребом, над роботизированными платформами. Да и вообще будем искать те продукты, которые могут изменять ситуацию на поле боя, как это происходило с коптерами ударного типа, лодками-камикадзе и многими другими интересными продуктами, помогающими сохранять жизнь наших военных.

А себе лично какие цели ставите на следующий год?

Продолжать не терять энергию в этом марафоне и быть максимально эффективным.



Михаил Федоров / Фото предоставлено 24 Каналу

Тогда я вам желаю не терять энергию и спасибо за разговор.

Благодарю вас.