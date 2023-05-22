СМИ писали о возможном назначении Михаила Федорова премьером: что говорят в Минцифре

В сети сообщали, что министра цифровой трансформации Михаила Федорова якобы могут назначить премьером. Об этом писали со ссылкой на неназванного нардепа из фракции "Слуга народа".

Пресс-служба Минцифры отреагировала на подобные сообщения СМИ. В комментарии 24 Каналу ведомство заявило, что пока не подтверждают эту информацию.

Обратите внимание Федорова назначили на новую должность, но он будет возглавлять и Минцифру

Что этому предшествовало

Заметим, что о возможном назначении Михаила Федорова премьером сообщали УНН со ссылкой на депутата из фракции "Слуга народа". Однако на кого именно не указали.

Собеседник агентства отмечал: "Говорят, есть согласованный США новый молодой премьер. Замену готовят в ближайшее время. На сколько известно, то у него уже работает бэк-офис и продолжается набор специалистов".

Ранее Федоров ответил, хотел бы стать премьером или нет

В апреле в интервью Liga.net Михаил Федоров ответил на вопрос, хотел бы стать премьером или нет.

"Во-первых, я не хочу быть премьером. Во-вторых, я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Я уважаю премьера (Шмыгаля – 24 Канал) и хочу работать в его команде. У меня такая философия: когда ты работаешь в правительстве, ты не должен вообще думать о других должностях, потому что они тогда руководят тобой и говорят, что ты можешь делать, а что нет", – подчеркнул Федоров.