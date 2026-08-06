Федоров не хочет вступать в конфликт с Зеленским, – политолог предположил, какую должность он займет

После кадровых перестановок в Министерстве обороны остается открытым вопрос о дальнейшей роли Михаила Федорова. Требования вернуть его на прежнюю должность вряд ли найдут поддержку у президента, однако и вариант перехода в оппозицию не соответствует стремлениям самого политика.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала пояснил, что Федоров хочет и в дальнейшем работать над укреплением обороны и избегает конфронтации с Владимиром Зеленским. Он предположил, какое компромиссное решение позволило бы использовать опыт чиновника и сохранить его реальное влияние на государственные процессы.

Возвращение Федорова в Минобороны маловероятно

Требование вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, скорее всего, не будет выполнено. Для Владимира Зеленского такой шаг выглядел бы как публичное политическое поражение и мог бы усилить давление на президента, открыв путь к новым ультиматумам и кадровым требованиям.

По совокупности косвенных признаков видно, что Зеленский не собирается возвращать Федорова именно на должность министра обороны. Какой-то компромиссный вариант возможен, но вопрос в том, будет ли к нему готов сам Федоров,

– пояснил Фесенко.

Бывший министр хочет и в дальнейшем работать в сфере обороны, понимает потребности этого сектора и имеет собственное видение усиления украинских ударов по России. В то же время перспектива перехода в оппозицию его не привлекает: в интервью он сознательно избегал критики Зеленского и не поддерживал попыток подтолкнуть его к открытой конфронтации.

Когда Федоров говорил об обороне, у него загорались глаза. Только что речь заходила о политике и возможной оппозиции, этот огонь исчезал. Он не готов идти в оппозицию и не хочет конфликта с Зеленским,

– отметил политолог.

Поэтому Федорову нужно найти место в президентской команде с реальными полномочиями. Формальная должность вице-премьера без влияния на принятие решений его вряд ли устроит, ведь при таком сценарии он станет лишь "свадебным генералом", а не сможет продолжать реформы в оборонной сфере.

Федоров может координировать европейскую помощь в сфере обороны

Компромиссной ролью для Федорова могла бы стать работа на стыке украинского оборонного сектора и европейского финансирования. Евросоюз выделяет Украине значительные средства, большая часть которых направлена на военные нужды, однако обработка большого количества контрактов уже вызывает задержки с первыми траншами.

Федоров знает, как работать с такими процессами. Он мог бы наладить управленческую логистику и ускорить администрирование контрактов,

– предположил Фесенко.

Такая работа не ограничивалась бы контролем за документами. Нужно определить, на что направлять западные деньги: закупку шведских истребителей, различных типов дронов, средств для нанесения ударов на среднюю дальность и другого оборудования, которое больше всего необходимо Силам обороны Украины.

Он мог бы одновременно влиять на эффективность использования европейской помощи и на развитие нашего оборонного сектора. Это один из вариантов, где можно применить его способности,

– пояснил политолог.

Федоров также поддерживает конструктивные отношения с новым военным руководством, а часть его команды продолжает работать в Министерстве обороны. Это позволило бы ему помогать в планировании работы ведомства и реализации оборонных проектов, не возвращаясь на пост министра.

В перспективе Федоров может возглавить правительство

Если сейчас для Михаила Федорова не найдется должности с реальным влиянием на оборонную политику, его дальнейшая роль не обязательно должна ограничиваться этим сектором. Фесенко считает его одним из немногих управленцев, способных работать с более широким кругом государственных вопросов.

В Украине наблюдается дефицит людей, которые знают, что делать с экономикой и социальной сферой. Федоров – креативный и системный человек, который понимает, как работает административная система,

– пояснил политолог.

Такой опыт в перспективе может сделать его кандидатом на пост главы правительства. Речь идет не о немедленном кадровом решении, а о возможном следующем этапе политической карьеры, где у него будет достаточно полномочий для реализации своих подходов.

Я бы посоветовал в перспективе использовать Федорова именно в роли премьер-министра,

– отметил Фесенко.

Пока же Зеленскому и Федорову нужно найти взаимоприемлемый формат сотрудничества, который позволит сохранить его в государственной команде и не лишит реального влияния на принятие решений.

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