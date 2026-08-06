Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Федоров хоче й надалі працювати над посиленням оборони та уникає конфронтації з Володимиром Зеленським. Він припустив, яке компромісне рішення дозволило б використати досвід посадовця та зберегти його реальний вплив на державні процеси.

Повернення Федорова до Міноборони малоймовірне

Вимогу повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, найімовірніше, не виконають. Для Володимира Зеленського такий крок виглядав би як публічна політична поразка й міг би посилити тиск на президента, відкривши шлях до нових ультиматумів і кадрових вимог.

За сукупністю непрямих ознак помітно, що Зеленський не збирається повертати Федорова саме на посаду міністра оборони. Якийсь компромісний варіант можливий, але питання в тому, чи буде до нього готовий сам Федоров,

– пояснив Фесенко.

Колишній міністр хоче й надалі працювати над обороною, розуміє потреби цього сектору та має власне бачення посилення українських ударів по Росії. Водночас перспектива переходу в опозицію його не приваблює: в інтерв'ю він свідомо уникав критики Зеленського та не підтримував спроб підштовхнути його до відкритої конфронтації.

Коли Федоров говорив про оборону, у нього спалахували очі. Щойно мова заходила про політику й можливу опозицію, цей вогонь зникав. Він не готовий іти в опозицію та не хоче конфлікту із Зеленським,

– зазначив політолог.

Тому Федорову потрібно знайти місце в президентській команді з реальними повноваженнями. Формальна посада віцепрем'єра без впливу на рішення його навряд чи влаштує, адже за такого сценарію він стане лише "весільним генералом", а не зможе продовжувати зміни в оборонній сфері.

Федоров може координувати європейську допомогу на оборону

Компромісною роллю для Федорова могла б стати робота на перетині українського оборонного сектору та європейського фінансування. Євросоюз виділяє Україні значні кошти, більша частина яких спрямована на військові потреби, однак оброблення великої кількості контрактів уже спричиняє затримки з першими траншами.

Федоров знає, як працювати з такими процесами. Він міг би вибудувати управлінську логістику й пришвидшити адміністрування контрактів,

– припустив Фесенко.

Така робота не обмежувалася б контролем за документами. Потрібно визначати, на що спрямовувати західні гроші: закупівлю шведських винищувачів, різних типів дронів, засобів для ударів на середню дальність та іншого обладнання, яке найбільше потрібне Силам оборони України.

Він міг би одночасно впливати на ефективність використання європейської допомоги й на розвиток нашого оборонного сектору. Це один із варіантів, де можна застосувати його здібності,

– пояснив політолог.

Федоров також зберігає конструктивні відносини з новим військовим керівництвом, а частина його команди продовжує працювати у Міністерстві оборони. Це дозволило б йому допомагати з плануванням роботи відомства та реалізацією оборонних проєктів, не повертаючись на посаду міністра.

У перспективі Федоров може очолити уряд

Якщо зараз для Михайла Федорова не знайдеться посади з реальним впливом на оборонну політику, його подальша роль не обов'язково має обмежуватися цим сектором. Фесенко вважає його одним із небагатьох управлінців, здатних працювати із ширшим колом державних питань.

В Україні є дефіцит людей, які знають, що робити з економікою та соціальною сферою. Федоров – креативна й системна людина, яка розуміє, як працює адміністративна система,

– пояснив політолог.

Такий досвід у перспективі може зробити його кандидатом на посаду глави уряду. Йдеться не про негайне кадрове рішення, а про можливий наступний етап політичної кар'єри, де він матиме достатньо повноважень для реалізації своїх підходів.

Я б радив у перспективі використати Федорова саме в ролі прем'єр-міністра,

– зазначив Фесенко.

Наразі ж Зеленському та Федорову потрібно знайти взаємоприйнятний формат співпраці, який дозволить зберегти його в державній команді й не позбавить реального впливу на рішення.

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