Россия обновляет "Шахеды": Федоров предупредил о новой угрозе с неба

Россия уже модернизирует "Шахеды", чтобы обходить украинские перехватчики, а впоследствии может перейти на реактивные дроны. Украина отвечает масштабированием производства и внедрением новых технологий.

Об этом рассказал первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. Россия уже внедряет технологии, которые позволяют дронам-камикадзе "Шахед" обходить украинские дроны-перехватчики.

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Украина ищет способ не отстать в беспилотной войне

Министр цифровой трансформации добавил, что впереди – еще более серьезные вызовы, в частности переход оккупантов на реактивные дроны.

Развитие технологий – это как блиц в шахматах, то есть все очень быстро меняется и постоянно нужно принимать новые решения... Россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны и нам нужно уже работать над этим,

– заявил министр.

По словам Федорова, вражеские дроны ежедневно меняют тактику, поэтому Украине приходится оперативно адаптироваться к новым угрозам. Сейчас россияне интегрируют решения, которые затрудняют перехват "Шахедов", но Украина уже работает над новыми подходами к борьбе с ними.

Украина масштабирует производство перехватчиков

Михаил Федоров сообщил, что Украина уже подписала контракты с четырьмя компаниями, которые занимаются разработкой дронов-перехватчиков. Некоторые из технологий, над которыми в других странах работали бы годами, в Украине уже используются.

От масштабирования производства зависит, как быстро мы сможем получить достаточное количество перехватчиков,

– отметил министр.

В то же время производство приходится постоянно перемещать – из-за атак врага на критическую инфраструктуру и оборонные объекты. Государство, по словам Федорова, активно помогает с безопасностью, поставками комплектующих и поддержкой бизнеса.

Украина готовит сотни тысяч дронов

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в этом году государство планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Стоимость программы – около 6 миллиардов долларов. Дроны будут иметь разную цену и характеристики, но общая цель – остановить нашествие "Шахедов" и защитить украинское небо.