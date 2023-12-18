Услуги для ФЛП, моряков и водителей: что нового появится в Дие

Михаил Федоров рассказал, какие услуги скоро появятся в Дие. Кроме этого. Минцифры обновят дизайн приложения.

В интервью 24 Канала вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о новых услугах, которые Дия внедрит для украинцев.

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Изменения в приложении для предпринимателей

Прежде всего, Минцифры обновят услугу по регистрации ФЛП. В настоящее время есть автоматическая услуга по закрытию ФЛП, но также появится автоматическое обновление данных о ФЛП.

То есть в Дие в несколько кликов можно будет сменить фамилию, кведы или контактную информацию. И это будет происходить автоматически, без регистратора. То есть услуга становится комплексно-автоматической,

– сказал Михаил Федоров.

Кроме этого, в приложении появится новая услуга еПредприниматель. Это комплексный сервис и услуга в рамках государственной антикоррупционной стратегии, разрабатываемой НАПК.

еПредприниматель объединяет 8 услуг для бизнеса и позволяет получать их по одному заявлению. Речь идет не только о регистрации бизнеса, но и о параллельном получении дополнительных услуг, необходимых именно для этого предприятия, чтобы не ходить по другим сайтам или оффлайн-органам.

Дия запускает услуги для моряков

Федоров рассказал, что у Дии появятся услуги для моряков. В частности, расширится список званий, на которые моряки могут подать документы.

Перерегистрация авто

Совместно с МВД Дия запускает услугу по перерегистрации авто.

Это одна из самых сложных услуг при построении цифрового государства. Она оставляет центры МВД монополии на куплю-продажу авто и позволяет людям в формате people-to-people покупать или продавать авто.

– объяснил Федоров.

Кроме того, впервые за долгое время обновится дизайн Дии. Интерфейс должен стать более удобным для пользователей.

Также обновится карта укрытий и пунктов несокрушимости. Это будет определенная платформа, где можно собрать все пункты несокрушимости и укрытия, посмотреть, чем они снабжены, увидеть фото и оставить отзыв.