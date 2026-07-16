"Мне очень приятно": Федоров заявил, что ему уже предлагали работу технологические гиганты

Михаил Федоров, уходящий в отставку с поста министра обороны, заявил, что технологические гиганты уже предлагали ему работу. В то же время сам Федоров считает, что в этой ситуации не должно быть излишнего давления.

Об этом Федоров рассказал во время брифинга перед уходом из Минобороны.

Какие предложения получал Федоров?

Помимо технологических гигантов, ситуацией вокруг отставки Михаила Федорова также интересовались международные партнеры, в частности министры.

Многие министры звонили, супертехгиганты уже предлагали работу, но я сказал: "Да, стоп. Мне очень приятно. Я думаю, что это наша внутренняя история". Международное давление – этого не должно быть. Это наше внутреннее дело, которое мы должны решить внутри страны, договориться, заключить новый Суспильнейший договор, остановить россиян в небе и на земле. Мы показали, что мы можем это делать,

– сказал Федоров.

По словам чиновника, после этого Украина должна заставить россиян пойти на мир на своих условиях, ведь другого сценария не существует.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, в отставку также автоматически ушло все правительство.

Вечером следующего дня Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, и подвел итоги работы. Среди главных достижений он назвал отключение российских войск от Starlink, масштабное увеличение закупок беспилотников, запуск программ обеспечения боевых бригад дронами и реформу системы оборонных закупок через тендеры.

Стоит отметить, что до работы в Минобороны Федоров более шести лет возглавлял Министерство цифровой трансформации, где был одним из авторов цифровой экосистемы "Дия".

Предложение возглавить оборонное ведомство он получил 2 января 2026 года, после чего подал в отставку с поста вице-премьер-министра.