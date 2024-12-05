Во Львове умер фотограф Михаил Французов: что о нем известно

В четверг, 5 декабря, во Львове оборвалась жизнь фотографа Михаила Французова. Деятелю было 68 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на львовского исследователя, профессора УКУ Богдана Шумиловича.

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Смерть Михаила Французова

Так, прощание с легендой львовской фотографии, Михаилом Французовым, состоится в пятницу, 6 декабря в 13:00 в часовне на территории больницы на улице Орлика, 6. Причины смерти фотохудожника не указываются.

Заметим, что 4 сентября в результате ракетной атаки России на Львов погибла дочь Французова Евгения Базилевич и три его внучки – 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарья и 7-летняя Эмилия.

Что известно о Михаиле Французове

Известно, что Михаил Французов родился в 1956 году во Львове. Отец мужчины – Михаил Французов – также занимался фотографией.

В 1975 – 1979 годах Французов учился на архитектурном факультете Львовского политехнического института вместе с Андреем Сагайдаковским и Сергеем Братковским. Во время учебы они основали группу фотографов-любителей "Башня" и вместе организовывали выставки, как в городах СССР, так и за рубежом.

Однако работы группы выделялись на фоне общего господства соцреализма, царившего в советском пространстве. Например, когда Французов хотел отправить на выставку в Польшу портрет раздетого по пояс тестя, то мужчину вызвали на заседание Союза архитекторов.

В 1984 деятельность "Башни" раскритиковали за "формализм" и "аполитичность", а самого Французова отстранили от руководства.

Михаил Французов принадлежал к так называемому "кругу Аксинина" – творческой тусовки нон-конформистов, интеллектуалов и художников, которая формировалась вокруг графика Александра Аксинина. Будучи частью этой среды, Французов документировал Львов и события конца 1980-х – начала 1990-х. На сериях портретных фотографий изображена чуть ли не вся тогдашняя богема города. Многие из этих фотографий были потеряны, потому что автор не считал эти фотографии художественным произведением.