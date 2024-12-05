Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на львівського дослідника, професора УКУ Богдана Шумиловича.

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Смерть Михайла Французова

Так, прощання з легендою львівської фотографії, Михайлом Французовим, відбудеться у п'ятницю, 6 грудня о 13:00 в каплиці на території лікарні на вулиці Орлика, 6. Причини смерті фотомитця не зазначаються.

Зауважимо, що 4 вересня внаслідок ракетної атаки Росії на Львів загинула донька Французова Євгенія Базилевич і три його онучки – 21-річна Ярина, 18-річна Дарина і 7-річна Емілія.

Що відомо про Михайла Французова

Відомо, що Михайло Французов народився у 1956 році у Львові. Батько чоловіка – Михайло Французов – також займався фотографією.

У 1975 – 1979 роках Французов навчався на архітектурному факультеті Львівського політехнічного інституту разом з Андрієм Сагайдаковським та Сергієм Братковським. Під час навчання вони заснували групу фотографів-любителів "Вежа" і разом організовували виставки, як в містах СРСР, так і закордоном.

Проте роботи групи виділялися на тлі загального панування соцреалізму, що панував у радянському просторі. Наприклад, коли Французов хотів відправити на виставку у Польщу портрет роздягненого по пояс тестя, то чоловіка викликали на засідання Спілки архітекторів.

У 1984 діяльність "Вежі" розкритикували за "формалізм" та "аполітичність", а самого Французова усунули від керівництва.

Михайло Французов належав до так званого "кола Аксініна" – творчої тусовки нон-конформістів, інтелектуалів та художників, яка формувалася навколо графіка Олександра Аксініна. Будучи частиною цього середовища, Французов документував Львів та події кінця 1980-х – початку 1990-х. На серіях портретних фотографій зображена чи не уся тодішня богема міста. Багато з цих фотографій були втрачені, бо автор не вважав ці фотографії мистецьким твором.