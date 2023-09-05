Российскому олигарху Фридману сообщили о подозрении в Украине

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он финансирует российскую агрессию в Украине.

Фридман с начала полномасштабного вторжения "влил" около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов России. Среди них – "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов.

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Фридману сообщили о подозрении

Как рассказали правоохранители, для финансирования захватнических "проектов" Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово инвестиционного консорциума "Альфа-Групп". Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России", поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок России, воюющих в Украине.

Кроме того, страховые компании Фридмана взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

– отметили в СБУ.

Поэтому Фридману сообщили о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Отмечается, что подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Сейчас продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Фридману грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в санкционных списках от США оказались основатели "Альфа-групп". В частности, говорится о российских олигархах Михаиле Фридмане и Петре Авене.