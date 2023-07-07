Перед заседанием Михаил Головко внезапно оказался на больничном. По данным СМИ, ему поставили диагноз "гипертонический кризис".
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Когда состоится заседание
То есть, еще вчера Головко был на заседании ВАКС по меры пресечения, а уже сегодня оказался на стационарном лечении,
– отметили в ЦПК.
Добавили, что апелляцию на меру пресечения суд отложили на 12 июля, а заседание по отстранению от должности – на 13.
Издание "20 минут" пишет, в пресс-службе облсовета заявили, что по состоянию на 7 июля Головко нет на рабочем месте. Он обратился к медучреждению за помощью. Также в пресс-службе добавили, "что именно с ним, пока не знают".
Что этому предшествовало
- 4 июля в САП сообщили, что оспорили меры пресечения председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей главы ОВА – Игоря Гайдука и Игоря Демьянчука.
- Ранее им назначили содержание под стражей с альтернативой внесения более 805 тысяч гривен. Прокурор не соглашается с размером залога и, ввиду тяжести преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения.
- "Содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 миллионов гривен для главы Тернопольского облсовета, 10 миллионов гривен – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 миллионов гривен – другого заместителя", – отметили в САП.
- Добавили, поскольку Головку инкриминируется преступление, связанное с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий, САП готовит ходатайство о его отстранении.
- Вскоре после того, как подозреваемого освободили из-под стражи, он вернулся на работу. Головко отрицает все обвинения, называет их "полным маразмом, абсурдом и провокацией".