Перед заседанием Михаил Головко внезапно оказался на больничном. По данным СМИ, ему поставили диагноз "гипертонический кризис".

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Когда состоится заседание

То есть, еще вчера Головко был на заседании ВАКС по меры пресечения, а уже сегодня оказался на стационарном лечении,

– отметили в ЦПК.

Добавили, что апелляцию на меру пресечения суд отложили на 12 июля, а заседание по отстранению от должности – на 13.

Издание "20 минут" пишет, в пресс-службе облсовета заявили, что по состоянию на 7 июля Головко нет на рабочем месте. Он обратился к медучреждению за помощью. Также в пресс-службе добавили, "что именно с ним, пока не знают".

Справка. НАБУ задержало Головка и двух заместителей председателя ОВА 26 июня. По данным следствия, они требовали почти 1,8 миллиона гривен у собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета. Также за эти средства обещали погасить долг ОВА перед этим ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году.

Что этому предшествовало