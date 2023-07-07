Перед засіданням Михайло Головко раптово опинився на лікарняному. За даними ЗМІ, йому поставили діагноз "гіпертонічний криз".

До теми НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників з Тернопільщини, яких затримали на хабарі

Коли відбудеться засідання

Тобто, ще вчора Головко був на засіданні ВАКС щодо запобіжки, а вже сьогодні опинився на стаціонарному лікуванні,

– зауважили в ЦПК.

Додали, що апеляцію на запобіжку суд відклали на 12 липня, а засідання щодо відсторонення від посади – на 13.

Видання "20 хвилин" пише, у пресслужбі облради заявили, що станом на 7 липня Головко не передуває на робочому місці. Він звернувся до медзакладу за допомогою. Також у пресслужбі додали, "що саме з ним, поки що не знають".

Довідка. НАБУ затримало Головка та двох заступників очільника ОВА 26 червня. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також за ці кошти обіцяли погасити борг ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Що цьому передувало