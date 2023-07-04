Раніше голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови ОВА призначили тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 805 тисяч гривень. Однак, САП не погоджується з таким рішенням суду.
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САП наполягає на збільшенні розміру застави
Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу.
Тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйон гривень – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 мільйонів гривень – іншого заступника,
– зазначили в САП.
Також додали, оскільки голові облради інкримінується злочин, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, сторона обвинувачення вже готує клопотання про відсторонення Головка.
Водночас у прокуратурі зауважили, що двоє заступників голови ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов'язків.
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Затриманий "на гарячому" Головко повернувся на роботу
Незабаром після того, як Головка звільнили з-під варти, він повідомив, що вже на роботі. Також заявив, що звинувачення, які йому інкримінують, це нібито "повний маразм, абсурд та провокація".
Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Так званий хабар чи неправомірна вигода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги та за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Це ніщо інше, як просто підступна, цинічна провокація,
– підкреслив підозрюваний.
На запитання журналістів що це за гроші, з якими його затримали, Головко відповів, що не буде коментувати, мовляв, йде слідство.
Також додав: "Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав хабарів. Я готовий це підтвердити на детекторі брехні".