Раніше голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови ОВА призначили тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 805 тисяч гривень. Однак, САП не погоджується з таким рішенням суду.

До теми Корупційний скандал в Тернополі: голову облради звільнили з-під варти

САП наполягає на збільшенні розміру застави

Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу.

Тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйон гривень – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 мільйонів гривень – іншого заступника,

– зазначили в САП.

Також додали, оскільки голові облради інкримінується злочин, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, сторона обвинувачення вже готує клопотання про відсторонення Головка.



Водночас у прокуратурі зауважили, що двоє заступників голови ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов'язків.

Довідка. 26 червня НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка. Окрім нього, двох заступників очільника ОВА. Їм повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Дивіться також НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників з Тернопільщини, яких затримали на хабарі

Затриманий "на гарячому" Головко повернувся на роботу

Незабаром після того, як Головка звільнили з-під варти, він повідомив, що вже на роботі. Також заявив, що звинувачення, які йому інкримінують, це нібито "повний маразм, абсурд та провокація".

Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Так званий хабар чи неправомірна вигода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги та за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Це ніщо інше, як просто підступна, цинічна провокація,

– підкреслив підозрюваний.

На запитання журналістів що це за гроші, з якими його затримали, Головко відповів, що не буде коментувати, мовляв, йде слідство.

Також додав: "Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав хабарів. Я готовий це підтвердити на детекторі брехні".