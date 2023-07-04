САП обжаловала меры пресечения председателю Тернопольского облсовета и двум заместителям главы ОВА

Прокурор САП подал в ВАКС апелляционные жалобы относительно мер пресечения Михаилу Головко, Игорю Гайдуку и Игорю Демьянчуку. Их подозревают в коррупции.

Ранее главе Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя ОВА назначили содержание под стражей с альтернативой внесения залога более 805 тысяч гривен. Однако САП не согласна с таким решением суда.

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САП настаивает на увеличении размера залога

Прокурор не согласен с размером залога, определенного судьей, и ввиду тяжести преступления будет настаивать на применении более строгой меры пресечения.

Содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 миллионов гривен для главы Тернопольского облсовета, 10 миллионов гривен – для первого заместителя главы Тернопольского ОВА и 8 миллионов гривен – другого заместителя,

– отметили в САП.

Также добавили, поскольку председателю облсовета инкриминируется преступление, связанное с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий, сторона обвинения уже готовит ходатайство об отстранении Головко.



В то же время в прокуратуре отметили, что двое заместителей председателя ОВА с марта 2023 года освобождены от исполнения своих должностных обязанностей.

Справка. 26 июня НАБУ задержало председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко. Кроме него, двух заместителей главы ОВА. Им сообщили о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом".

По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 миллиона гривен у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.

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Задержанный "на горячем" Головко вернулся на работу

Вскоре после того, как Головко был освобожден из-под стражи, он сообщил, что уже на работе. Также заявил, что инкриминируемые ему обвинения это якобы "полный маразм, абсурд и провокация".

Областной совет уже почти 2 года не имеет никакого отношения к бюджету. Мы не выделяем ни копейки. Мы на это никак не влияем. Так называемая взятка или неправомерная выгода, это в том виде, если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий. Это не что иное, как просто коварная, циничная провокация,

– подчеркнул подозреваемый.

На вопрос журналистов, что это за деньги, с которыми его задержали, Головко ответил, что не будет комментировать, мол, идет следствие.

Также добавил: "Никакой взятки не было. Я никогда не брал взяток. Я готов это подтвердить на детекторе лжи".