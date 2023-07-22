В результате обстрела возле Константиновки погиб донецкий полицейский Михаил Грицак

От рук российских захватчиков погиб донецкий милиционер Михаил Грицак. Он попал под обстрел у родной Константиновки Краматорского района Донецкой области.

Стоит добавить, что россияне буквально 21 июля убили в Константиновке супругов. От рук врагов погиб и 37-летний полицейский.

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Что известно о гибели правоохранителя

Жизнь старшего инспектора сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Михаила Грицака оборвалась во время службы у родной Константиновки,

– заявили в Министерстве внутренних дел.

Там объяснили, что Михаил Грицак после службы в Вооруженных силах Украины пошел работать полицейским. Он 10 лет отдал безопасности и защите граждан.

После начала полномасштабной войны России против Украины отправил свою семью в безопасное место, а сам остался помогать гражданским жителям у линии фронта.

Выезжал на места ракетных ударов и под обстрелами документировал военные преступления россиян. К сожалению, Михаил Грицак погиб в результате российских обстрелов.

У бывшего военного остались родители, жена и 11-летняя дочь.

В Министерстве внутренних дел выразили соболезнования близким Михаила Грицака.

Что известно о Михаиле Грицаке

В Национальной полиции Украины рассказали, что Михаил Грицак родом из села Иванополье Константиновской общины.

Известно, что окончил Луганский национальный аграрный университет. После службы в Вооруженных Силах Украины решил стать правоохранителем и 10 лет жизни отдал этому делу.

Мечтал о победе, упорно тренировался и оттачивал свои навыки, чтобы спасти больше людей,

– заявили в полиции.

Там добавили, что полиция Донецкой области потеряла отважного и опытного товарища, искреннего, открытого и положительного человека.

На войне погиб молодой скрипач Давид Якушин

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Героя!

С 25 февраля 2022 года добровольцем пошел защищать Украину молодой скрипач Давид Якушин. Он только в июле 2022 года завершил обучение в Киевской муниципальной академии музыки имени Рейнгольда Глиера.

"Давид Якушин на щите...Плачу и рыдаю...Ребенок наш золотой...Скрипач, свирельщик, юный пастушок Христа Рожденного...Доброволец, воин, рыцарь. Прости нас", – написал лидер группы "Хорея казацкая" и военнослужащий Тарас Компаниченко.

Выступление сына перед началом полномасштабной войны России против Украины в сети показала мать Героя.