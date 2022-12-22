Россия использует две тактики ракетных обстрелов Украины, – Подоляк

Россия использует две тактики обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Для первой из них применяют крылатые ракеты, для второй – дроны-камикадзе.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Первая тактика обстрелов предполагает атаку по всей территории Украины на энергосистему, чтобы ее разорвать.

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Цель первой тактики

"Оторвать, например, наших партнеров из ЕС, через которых мы можем частично импортировать энергию. Оторвать запад страны от центра или от юга, и сделать так, что где-то будет профицит энергии, а где-то дефицит. Крылатыми ракетами разрывают единство энергетической системы Украины", – объяснил советник главы ОПУ.

Цель второй тактики

Другая тактика – атака дронами больших городов Украины. По словам советника главы ОПУ, маленькие города не имеет смысла атаковать.

В больших городах идет очень большое использование электроэнергии. Дронами атакуют входные подстанции. Не генерацию, что, например, производят крылатыми ракетами, не ключевые магистральные подстанции. Атакуют на входе в город распределительные подстанции, которые дают энергию непосредственно на потребителя,

– сообщил Михаил Подоляк.

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Сколько еще будет ракетных ударов

По мнению Михаила Подоляка, не стоит прогнозировать, сколько еще произойдет ракетных ударов по Украине. Сколько ударов произойдет – столько и получим.

Россия воевать не умеет, а будет бить по гражданскому населению,

– считает Михаил Подоляк.

По информации советника главы ОПУ, Россия истерически ищет возможности привлечь еще больше иранского оружия, крылатых ракет или дронов-камикадзе. Оккупанты уже получили 250 дополнительных дронов.

ЗРК Patriot помогут устоять

"Patriot и другие системы противоракетной обороны позволят нам минимизировать влияние силы атак. Будем работать по атакам столько раз, сколько нужно, чтобы минимизировать последствия этих атак", – заверил Подоляк.

По мнению советника главы ОПУ, чтобы не происходило в этой войне, украинские войска будут защищать свою территорию, критическую инфраструктуру и гражданское население.

Для того президент и едет в США, чтобы ускоренно получить ЗРК Patriot, гораздо эффективнее против "баллистики", или вообще против крылатых ракет,

– рассказал Михаил Подоляк.



Характеристики ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Энергетическая система должна выдержать удары

Советник главы ОПУ считает, что энергетическая система, безусловно, выдержит все удары. Это возможно благодаря диспетчеризации, правильному перетоку энергии, постоянному ремонту трансформаторов. Энергетики координируют работу с противовоздушной обороной по физической защите объектов.

У нас фантастические энергетики, постоянно нахожусь с ними на связи, чтобы понимать состояние и Укрэнерго, и конкретных объектов относительно регуляции, модерации и т.д.

– сообщил Подоляк.

Зима будет тяжелой

По словам советника, у украинцев будет дефицит электроэнергии этой зимой.

Будет немного меньше тепла, немного меньше света. Но, между тем, мы с напряжением, но выдержим этот сезон по атакам на нашу энергетику, критическую инфраструктуру. Надо просто будет терпеть и понимать, что эта зима будет сложной,

– заверил Михаил Подоляк.

Чиновник отметил, что есть понимание того, как восстанавливать энергосистему. Партнеры ищут дополнительные трансформаторы на 330 киловольт и другие модификации для замены уничтоженной инфраструктуры.

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