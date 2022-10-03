Уже становится обыденностью: у Зеленского объяснили, почему следует меньше говорить о ядерной угрозе

Новости о риске применения Россией ядерного оружия уже стали для украинцев обыденностью. В Офисе Президента говорят, что людям нужно меньше говорить о возможности ядерного конфликта.

Украинское общество очень обеспокоено рисками использования ядерного оружия. Михаил Подоляк рассказал, почему много говорить об этом нет смысла.

К теме "Публично об этом не будут говорить": могут ли Украине предоставить ядерное оружие и остановит ли это Россию

Чем больше говорим о ядерном конфликте, тем больше его и провоцируем

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк говорит, что это такая особенность политики: если постоянно о чем-то говоришь, оно становится повседневным для тебя. Украинцы и мир к этому привыкают.

Враг хочет, чтобы его боялись. По мнению советника, необходимо меньше говорить о ядерном оружии и вероятности его применения.

Михаил Подоляк считает, что есть несколько причин, почему Россия не должна применять ядерное оружие:

В рамках глобальной доктрины ядерного сдерживания, подписанной ядерными державами, есть определенный протокол. В нем четко прописан алгоритм действий, на случай если одна из стран будет угрожать неядерной стране использованием такого вида оружия против нее.

Четко прописано, что будет происходить. Мне кажется, что не только США, но и другие ядерные страны это четко донесли до российской политической элиты.

– замечает советник.

Представитель Офиса Президента уверен, что никто не позволит России использовать ядерное оружие. Такой сценарий собьет на нет все договоренности, гарантировавшие отсутствие ядерной войны на любом этапе конфликта.

По мнению Михаила Подоляка, мир должен объяснить "единственной стране, которая не понимает правил существования в обществе", как себя нужно вести. Если этого не будет, то мир подвергает себя десяткам или даже сотням ядерных конфликтов в будущем.

Советник добавляет, что партнеры Украины уже объяснили России все, что нужно, приватно. Китай и Индия, считавшиеся "товарищами" страны-агрессорки, публично высказались о недопустимости применения ядерного оружия.

Обратите внимание Страны, хорошо помнящие ядовитые когти ru-империи, – Подоляк о поддержке Украины в НАТО

Политолог о том, нажмет ли Путин "ядерную кнопку" в ближайшее время

Ядерный шантаж Владимира Путина скорее направлен на Запад, чем на Украину. Президент России хочет запугать мировых партнеров самой идеей того, что он может применить такой вид оружия, если захочет. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, шантаж – это любимое оружие Путина . Эксперт считает, что если Россия все-таки применит тактическое ядерное оружие, то война станет не просто бескомпромиссной, она станет беспощадной. Эксперт подчеркнул, что у Украины тогда будет полное право атаковать государство-террористку где угодно и любым способом.

Заметьте – Может ли Украина сделать свое ядерное оружие: смотрите видео