Українське суспільство дуже занепокоєне ризиками використання ядерної зброї. Михайло Подоляк розповів, чому багато говорити про це немає сенсу.

До теми "Публічно про це не говоритимуть": чи можуть Україні надати ядерну зброю та чи зупинить це Росію

Чим більше говоримо про ядерний конфлікт, тим більше його і провокуємо

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк каже, що це така особливість політики: якщо постійно про щось говориш, то воно стає повсякденним для тебе. Українці й світ до цього звикають.

Ворог хоче, щоб його боялися. На думку радника, необхідно менше говорити про ядерну зброю та ймовірність її застосування.

Михайло Подоляк вважає, що є декілька причин, чому Росія не мала б застосовувати ядерну зброю:

У рамках глобальної доктрини ядерного стримування, яку підписали ядерні держави, є певний протокол. У ньому чітко прописаний алгоритм дій, на випадок, якщо одна з країн буде погрожувати неядерній країні використанням такого виду зброї проти неї.

Чітко прописано, що буде відбуватися. Мені здається, що не тільки США, а й інші ядерні країни це чітко донесли до російської політичної еліти,

– зауважує радник.

Представник Офісу Президента переконаний, що ніхто не дозволить Росії використати ядерну зброю. Такий сценарій зіб'є нанівець усі домовленості, що гарантували відсутність ядерної війни на будь-якому етапі конфлікту.

На погляд Михайла Подоляка, світ мусить пояснити "єдиній країні, яка не розуміє правил існування в суспільстві", як себе потрібно поводити. Якщо цього не буде, то світ наражає себе на десятки чи навіть сотні ядерних конфліктів у майбутньому.

Радник додає, що партнери України вже пояснили Росії все, що треба, приватно. Натомість Китай та Індія, які вважалися "товаришами" країни-агресорки, публічно висловилися про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Зверніть увагу Країни, які добре пам‘ятають отруйні пазурі ru-імперії, – Подоляк про підтримку України в НАТО

Політолог про те, чи натисне Путін "ядерну кнопку" найближчим часом

Ядерний шантаж Владіміра Путіна радше спрямований на Захід, аніж на Україну. Президент Росії хоче залякати світових партнерів самою ідеєю того, що він може застосувати такий вид зброї, якщо захоче. Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

За його словами, шантаж – це улюблена зброя Путіна. Експерт вважає, що якщо Росія таки застосує тактичну ядерну зброю, то війна стане не просто безкомпромісною, вона стане безпощадною. Експерт наголосив, що Україна тоді матиме повне право атакувати державу-терористку будь-де і будь-яким способом.

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