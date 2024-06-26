В ОП отреагировали на "мирный план" Трампа по войне в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет четкое понимание необходимости мира. У Зеленского считают, что он должен быть справедливым и базироваться на международном праве.

Подоляк отметил недопустимость замораживания войны на нынешних линиях фронта. Он также назвал абсурдными условия прекращения огня, предложенные российским диктатором Владимиром Путиным.

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Как в Офисе президента видят мирный план

Комментируя мирный план для Украины, представленный ключевыми советниками бывшего президента США Дональда Трампа, Подоляк отметил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности.

По его словам, заморозить войну, длящуюся уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы "странно", ведь Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.

Украина имеет абсолютно четкое понимание, и оно прописано в "формуле мира", предложенной президентом Зеленским, там четко сказано – мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права,

– сказал Подоляк,

Советник главы ОП также подтвердил позицию Киева и назвал абсурдными объявленные ранее российским диктатором Владимиром Путиным условия прекращения огня.

"Мы видим план Путина – он абсолютно бессмысленный", – сказал Подоляк.