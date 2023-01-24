Подоляк отреагировал на указ Зеленского о выезде чиновников за границу

Президент Украины Владимир Зеленский 23 января подписал указ о запрете на выезд чиновников за границу без служебной необходимости. В Верховной Раде предложат решение для выезда депутатов в личных целях, вроде посещения родственников.

Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. По его мнению, председатель ВРУ Руслан Стефанчук должен профессионально подойти к этому вопросу и решить его.

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"Эти вопросы будут урегулированы в рамках компетенции Верховной Рады. Аппарат ВРУ предложит этим депутатам определенные командировки, которые им нужно будет получать, чтобы посещать детей", – пояснил Подоляк.

Уровни условия для всех

По мнению чиновника, запрет на выезд чиновников вполне логичен, ведь большая часть нашего общества отправляется в восточном направлении, прощается со своими детьми и едет понимая, что может не вернуться. В то время другая небольшая часть граждан ездит отдыхать в другие страны и не стесняется кичиться этим в соцсетях.

Это же деморализует. И президент принял совершенно конкретное решение: давайте находиться в равных условиях,

– считает Подоляк.

По словам советника главы ОП, важно, чтобы определенные чиновники ездили в командировку, потому что Украина ведет переговоры по разным позициям: финансы, экономика, гуманитарная помощь, военное оружие. Но такие поездки – не повод для кичливости.

"Мы все в равных условиях, это же общество. Мы либо за одним столом сегодня сидим, либо одним все, а другим ничего. Так не правильно", – объяснил Подоляк.

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Может возникнуть недоверие к государству

Чиновник считает, что простые люди, платящие огромную цену, должны понять, что с ними рядом находятся руководители этого государства и они также имеют существенные ограничения. Только так будет работать консолидированное общество, которое нам нужно.

Это вопрос выживания украинской государственности как таковой, а не просто каких-то конкретных институтов,

– заметил Михаил Подоляк.

По его мнению, либо все граждане будут иметь ограничения, либо возникнут хаос, анархия, претензии и недоверие к государству.

"А недоверие сломает нас внутренне. То есть мы можем эффективно противостоять внешнему врагу, но внутренне мы сломаемся. Вы хотите сломаться?", - подытожил Подоляк.

Указ Зеленского о запрете выезда чиновников за границу