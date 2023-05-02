Ребят из Ялты, ждущих контрнаступления ВСУ, заставили извиниться: в ОП отреагировали на инцидент

Российские пропагандисты обнародовали видео из Ялты, где двое юношей отвечают на вопросы журналистки. Она спросила, боятся ли ребята контрнаступления ВСУ, но они ответили, что поддерживают Украину.

Однако оккупанты уже разыскали юношей с видео и заставили их извиниться "перед русским народом и Россией". Добавим, что ребятам всего по 16 лет.

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Советник Главы ОП Михаил Подоляк спрогнозировал такое развитие происшествия. По его словам, такие поступки, собственно, и характеризуют Россию.

Понятно, что через несколько дней, если не сегодня, появится видео из отделения милиции с "искренними извинениями", подростков будут выгонять из школ, а на их родителей будут возбуждать уголовные дела. Вопрос в том, нужны ли такие репрессии в "искренне пророссийской среде",

– говорится в посте.

Подоляк отметил, что один из извечных фейковых аргументов жертв российской пропаганды в Европе состоит в том, что Крым – это Украина, но его население пророссийское.

Вместо этого подобные ролики транслируют обратное – в Крыму с нетерпением ждут ВСУ.

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