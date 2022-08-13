У Зеленского убеждены, что война в Украине должна завершиться освобождением Крыма

ОП заявил, что война россии против Украины должна завершиться деоккупацией Крыма. Ведь с этого она началась.

Кроме того, россия должна понести ответственность за свои жестокие и позорные преступления. Об этом в твиттере написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Обратите внимание ВСУ поразили Пентагон и спутниковые фото взрывов в "Зябровке": основное за 171 день войны

Война должна закончиться освобождением Крыма

россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с нахального захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма,

– говорится в сообщении.

Советник председателя ОП добавляет, что вместе с тем, все инициаторы так называемой спецоперации должны быть юридически наказаны. По словам Подоляка, их имена записаны в протоколе совбеза россии от 21 февраля.

Представитель ОП отмечает, что вышеуказанное – единственный выход. Все остальные решения будут "хождением вокруг".

Подоляк рассказал, почему переговоры с россией пока невозможны

Михаил Подоляк заявил, что о переговорах с россией пока не может быть речи. оккупанты часто внушают мнение о том, что нужно заставить Украину сесть за стол переговоров. На самом деле у них есть не одна выгода.

Последствиями переговоров может стать то, что:

россия будет считать, что победила.

страна-агрессор будет провоцировать и угрожать Украине обострением или следующим этапом войны;

россия не откажется от планов по оккупации всей Черноморской акватории.

Украина останется без денег, ведь никто не будет инвестировать в государство, которое "застряло" в полномасштабной войне.

украинцы не будут возвращаться домой, потому что в любой момент могут начаться обстрелы.

Пентагон оценил эффективность работы ВСУ: видео