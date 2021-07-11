Михаил Поплавский рассекретил, какую пенсию получает

Народному артистку Украины Михаилу Поплавскому 71 год. Он давно вышел на пенсию, однако сцену не покидает. Как народный депутат от государства он получает кругленькую сумму. Какую именно, узнавайте ниже.

Ежемесячно политик и певец получает около 16 тысяч гривен. Правда, точной суммы Михаил Поплавский не знает, ведь этими деньгами распоряжаются его помощники. По его словам, пенсия "идет сразу".

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Еще месяц назад Поплавский обещал вскоре завершить музыкальную карьеру и карьеру ректора Киевского университета культуры и искусств. Учитывая то, что он выпускает хит за хитом, пока его отставка откладывается.

Однако он обещает: когда станет настоящим пенсионером, будет посвящать больше времени внуку Егору и ходить на рыбалку. Тогда как отходить от ресторанного, гостиничного и аграрного бизнеса Михаил Поплавский не планирует.

"Нужно себя пожалеть", – признался знаменитость.