Нападение на журналиста Ткача: на инцидент отреагировала полиция

18 ноября 2023, 21:51
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Источник:

Национальная полиция

Неизвестные напали на расследователя Михаила Ткача. Впоследствии в полиции заявили, что открыли производство по факту препятствования деятельности журналиста.

В пятницу, 17 ноября, на Ткача напали в селе Козин Киевской области, а именно – вблизи ресторана "Тандыр". Уже на следующий день в правоохранительных органах заявили об открытии производства, хотя никакие заявления к ним не поступали.

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Полицейские расследуют нападение на Ткача

Как отметили в пресс-службе Нацполиции, они обнаружили в социальных сетях во время мониторинга публикацию одного из интернет-изданий. В ней говорилось о препятствовании профессиональной деятельности журналиста во время конфликта возле ресторанного заведения.

Зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало. Однако по факту выявления публикации начато уголовное производство,
– говорится в сообщении.

Собственно, производство было начато следователями Киевской области по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса. В ней говорится о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Обратите внимание! Полицейские установили, что ставший жертвой журналист обратился в медицинское учреждение. Неизвестные нанесли ему телесные повреждения во время столкновения возле ресторанного заведения.

Как уточняют правоохранители, медики проинформировали полицию об обращении к ним журналиста, как это предусматривает процедура в подобных случаях. Вместе с тем возможна дополнительная квалификация инцидента.

Больше о конфликте

  • Около 23:20 Ткач с операторами проводили съемку возле ресторана "Тандыр", где засветились, в частности, бывшие высокопоставленные сотрудники Офиса генпрокурора. У заведения было много машин.
  • Съемочную группу заметили через некоторое время охранники – они начали светить дальним светом и блокировать авто журналистов. Как отметил сам расследователь, после этого он сказал охранникам, что является работником СМИ.
  • "Охранники начали меня блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес мне удар", – прокомментировал Ткач, который работает в издании "Украинская правда" и часто пишет материалы об украинских политиках.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак