Нападение на журналиста Ткача: на инцидент отреагировала полиция

Неизвестные напали на расследователя Михаила Ткача. Впоследствии в полиции заявили, что открыли производство по факту препятствования деятельности журналиста.

В пятницу, 17 ноября, на Ткача напали в селе Козин Киевской области, а именно – вблизи ресторана "Тандыр". Уже на следующий день в правоохранительных органах заявили об открытии производства, хотя никакие заявления к ним не поступали.

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Полицейские расследуют нападение на Ткача

Как отметили в пресс-службе Нацполиции, они обнаружили в социальных сетях во время мониторинга публикацию одного из интернет-изданий. В ней говорилось о препятствовании профессиональной деятельности журналиста во время конфликта возле ресторанного заведения.

Зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало. Однако по факту выявления публикации начато уголовное производство,

– говорится в сообщении.

Собственно, производство было начато следователями Киевской области по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса. В ней говорится о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Полицейские установили, что ставший жертвой журналист обратился в медицинское учреждение. Неизвестные нанесли ему телесные повреждения во время столкновения возле ресторанного заведения.

Как уточняют правоохранители, медики проинформировали полицию об обращении к ним журналиста, как это предусматривает процедура в подобных случаях. Вместе с тем возможна дополнительная квалификация инцидента.

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