"Послы не могут быть оторванными от реалий войны": Сибига отозвал представителя МИД из Грузии

Новый глава МИД Украины заявил, что послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны. Именно поэтому Сибига принял решение относительно временного поверенного Украины в Грузии.

Новый министр иностранных дел заявил, что 8 сентября провел совещание с нашими послами и генконсулами. По его словам, это был очень откровенный и предметный диалог.

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Что заявил Сибига о временном поверенном Украины в Грузии

Андрей Сибига заявил, что он отметил три вещи. В частности, на:

приоритетах украинской дипломатии, и безусловный приоритет – это оружие и другие потребности ВСУ. Украинская дипломатия должна работать на Силы обороны ежедневно . Также озвучил первоочередные задачи в ближайшие несколько месяцев. Новый министр заявил, что работы много и она охватывает очень разные вопросы, площадки и континенты, также координирующая роль МИД будет усиливаться;

. Также озвучил первоочередные задачи в ближайшие несколько месяцев. Новый министр заявил, что работы много и она охватывает очень разные вопросы, площадки и континенты, также координирующая роль МИД будет усиливаться; министерство должно соответствовать реалиям страны в войне, а также – воплощать лучшие практики современной дипломатии. Сибига написал, что он отметил новый ритм, энергии и подходах.

В-третьих: озвучил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины. Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии,

– заявил Сибига.

Также он написал, что:

будет новая структура министерства,

пересмотрят штатные расписания посольств;

МИД нуждается в приходе молодежи, поэтому запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов.

"Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирине Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии государства, воюющего)", – заявил Сибига.

Кстати, на сайте Посольства Украины в Грузии указано, что временно поверенным в делах Украины в Грузии 15 июля 2024 года стал Михаил Харишин.

Известно, что дипломат с 2007 по 2011 год работал советником-посланником посольства Украины в Молдове. Михаил Харишин является кандидатом исторических наук и находится на дипломатической службе Украины с 1995 года.