Новий міністр закордонних справ заявив, що 8 вересня провів нараду з нашими послами та генконсулами. За його словами, це був дуже відвертий і предметний діалог.

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Що заявив Сибіга про тимчасового повіреного України в Грузії

Андрій Сибіга заявив, що він наголосив на трьох речах. Зокрема, на:

пріоритетах української дипломатії, і безумовний пріоритет – це зброя та інші потреби ЗСУ. Українська дипломатія має працювати на Сили оборони щоденно . Також озвучив першочергові задачі в найближчі кілька місяців. Новий міністр заявив, що роботи багато й вона охоплює дуже різні питання, майданчики та континенти, також координуюча роль МЗС буде посилюватися;

. Також озвучив першочергові задачі в найближчі кілька місяців. Новий міністр заявив, що роботи багато й вона охоплює дуже різні питання, майданчики та континенти, також координуюча роль МЗС буде посилюватися; міністерство має відповідати реаліям країни у війні, а також – втілювати найкращі практики сучасної дипломатії. Сибіга написав, що він наголосив на новому ритмі, енергії та підходах.

По-третє: озвучив дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України. Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв'язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії,

– заявив Сибіга.

Також він написав, що:

буде нова структура міністерства,

переглянуть штатні розклади посольств;

МЗС потребує приходу молоді, тож запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів.

"Повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії (повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює)", – заявив Сибіга.

До речі, на сайті Посольства України в Грузії зазначено, що тимчасово повіреним у справах України в Грузії 15 липня 2024 року став Михайло Харишин.

Відомо, що дипломат з 2007 по 2011 рік працював радником-посланником посольства України в Молдові. Михайло Харишин є кандидатом історичних наук та перебуває на дипломатичній службі України з 1995 року.