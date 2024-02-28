Впрочем, позже в соцсети "Х" на официальной странице полиции Люблина появилось сообщение, в котором правоохранители подтверждают задержание отдельных лиц на границе. Однако их имен не называют.

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Вызвали беспокойство местных

Так, в заметке полиции говорится, что офицеры полиции Люблинского гарнизона "приняли меры в связи с необходимостью установить личности людей, пребывание которых в пограничной зоне обеспокоило жителей".

Также правоохранители добавляют, что после прохождения идентификации всех задержанных лиц отпустили.

Украинского журналиста забрали в отделение полиции

Вчера журналист "Украинской правды" Михаил Ткач рассказал, что его вместе с оператором задержали польские полицейские во время съемки материала о транзите продукции между Польшей, Беларусью и Россией. Хотя медийщики показали полякам свои удостоверения, их все равно забрали в комендатуру. Там около 10 человек начали обыскивать украинцев и их авто.

Правоохранители забрали карты памяти с камер, телефоны и документы. Ткач рассказал, что во время допроса он сообщил правоохранителям, что снимает о том, как аграрные продукты из России и Беларуси идут в Польшу.

По словам журналиста, услышав это полицейские перепугались. Они начали спрашивать, кто еще владеет этой информацией, и сколько времени журналисты работают над темой российского транзита по территории Польши.

Медийщиков удерживали в участке 4 часа, а затем отпустили, удалив часть отснятого ими материала.

Следует заметить, что после того, как в СМИ появилась информация о задержании украинских журналистов, полиция Подляского воеводства опубликовала короткое сообщение о том, что они не "задерживали журналиста из Украины", однако вскоре сообщение на странице полиции в "Х" было удалено.