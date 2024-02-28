Втім, пізніше у соцмережі "Х" на офіційній сторінці поліції Любліна з'явився допис, в якому правоохоронці підтверджують затримання окремих осіб на кордоні. Однак їх імен не називають.

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Викликали занепокоєння місцевих

Так, у дописі поліції йдеться, що офіцери поліції Люблінського гарнізону "вжили заходів у зв’язку з необхідністю встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців".

Також правоохоронці додають, що після проходження ідентифікації усіх затриманих осіб відпустили.

Українського журналіста забрали до відділку поліції

Вчора журналіст "Української правди" Михайло Ткач розповів, що його разом із оператором затримали польські поліцейські під час знімання матеріалу про транзит продукції між Польщею, Білоруссю та Росією. Хоча медійники показали полякам свої посвідчення, їх однаково забрали у комендатуру. Там близько 10 людей почали обшукувати українців та їхнє авто.

Правоохоронці позабирали картки пам'яті з камер, телефони та документи. Ткач розказав, що під час допиту він повідомив правоохоронцям, що знімає про те, як аграрні продукти з Росії і Білорусі йдуть до Польщі.

За словами журналіста, почувши це поліцейські перелякалися. Вони почали питати, хто ще володією цієї інформацією, і скільки часу журналісти працюють над темою російського транзиту територією Польщі.

Медійників утримували у відділку 4 години, а потім відпустили, видаливши частину відзнятого ними матеріалу.

Слід зауважити, що після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про затримання українських журналістів, поліція Підляського воєводства опублікувала коротке повідомлення про те, що вони не "затримували журналіста з України", проте невдовзі допис на сторінці поліції в "Х"було видалено.