Указ на сайте Офиса Президента датирован 5 октября 2024 года. До этого Михаил Драпатый был бригадным генералом.

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На должность командующего ОТГВ "Харьков" Михаила Драпатого назначили 13 мая 2024 года. Буквально 10 мая 2024 года Россия начала наступление на Харьковскую область.

Что известно о новом звании Драпатого

Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Михаилу Васильевичу Драпатому – заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

– говорится в указе Владимира Зеленского.

Михаил Драпатый работает не только командующим ОТГВ "Харьков", но и с февраля 2022 года и до сих пор является заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

Коротко о Михаиле Драпатом