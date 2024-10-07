Указ на сайте Офиса Президента датирован 5 октября 2024 года. До этого Михаил Драпатый был бригадным генералом.
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На должность командующего ОТГВ "Харьков" Михаила Драпатого назначили 13 мая 2024 года. Буквально 10 мая 2024 года Россия начала наступление на Харьковскую область.
Что известно о новом звании Драпатого
Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Михаилу Васильевичу Драпатому – заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,
– говорится в указе Владимира Зеленского.
Михаил Драпатый работает не только командующим ОТГВ "Харьков", но и с февраля 2022 года и до сих пор является заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.
Коротко о Михаиле Драпатом
- Родился Михаил Драпатый в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области 21 ноября 1982 года. Учился в Харьковском институте танковых войск имени Верховной Рады Украины.
- С 2014 года Михаил Драпатый на войне. В мае 2014 года во время освобождения Мариуполя вел колонну из четырех машин и прорвал местные баррикады. Тогда видео с их "летучей БМП" облетело весь мир.
- В 2014 году был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, в 2016 году – командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады.
- В 2017 году участвовал в боях за Бахмут, в 2018 году – боях за Горловку.
- В 2022 году был одним из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины.