Указ на сайті Офісу Президента датований 5 жовтня 2024 року. До цього Михайло Драпатий був бригадним генералом.
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На посаду командувача ОТУВ "Харків" Михайла Драпатого призначили 13 травня 2024 року. Буквально 10 травня 2024 року Росія почала наступ на Харківську область.
Що відомо про нове звання Драпатого
Надати військове звання генерал-майора бригадному генералу Михайлу Васильовичу Драпатому – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України,
– мовиться в указі Володимира Зеленського.
Михайло Драпатий працює не тільки командувачем ОТУВ "Харків", а й з лютого 2022 року й досі є заступником начальника Генштабу з підготовки військових.
Коротко про Михайла Драпатого
- Народився Михайло Драпатий у місті Кам'янець-Подільський Хмельникої області 21 листопада 1982 року. Навчався у Харківському інституті танкових військ імені Верховної Ради України.
- З 2014 року Михайло Драпатий на війні. У травні 2014 року під час звільнення Маріуполя вів колону з чотирьох машин та прорвав місцеві барикади. Тоді відео з їхньою "летючою БМП" облетіло увесь світ.
- У 2014 році був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, у 2016 році – командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади.
- У 2017 році брав участь у боях за Бахмут, у 2018 році – боях за Горлівку.
- У 2022 році був одним з командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини.