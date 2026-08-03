Спасибо за то, что вы сделали, – вице-премьер Молдовы трогательно обратился к украинцам на украинском

Встречу руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины посетил вице-премьер Молдовы Михай Попшой. Он принял участие в ежегодном совещании послов, посетил место российских ударов, а также обратился к нашим гражданам на украинском языке.

Об этом рассказала ведущая 24 Канала Яна Богославская, отметив, что речь уважаемого гостя вызвала уважение и особое волнение, ведь он обращался к украинцам на их родном языке. Более того, Попшой передал благодарность от всего молдавского народа.

Что сказал вице-премьер Молдовы украинцам

Прежде всего политик поблагодарил за то, что сегодня Украина защищает очень многие другие страны. Именно на плечах украинских защитников лежит задача сдерживать российскую агрессию. Ведь хорошо известно, что Владимир Путин не планирует останавливаться, и только мужество наших воинов сегодня защищает граждан других европейских стран.

Вы – дипломаты, но за последние годы вы стали гораздо больше. Вы стали голосом справедливости, защитниками правды, хранителями надежды. Каждая столица, где вы работаете, стала еще одним фронтом борьбы Украины за свободу. Позвольте мне начать с самого простого слова – спасибо,

– сказал Михай Попшой.

После этих слов речь молдавского вице-премьера прервали громкие аплодисменты. Затем он продолжил, выразив благодарность не только за то, что дипломаты сделали для Украины, но и для Молдовы. Попшой отметил, что история не позволяет соседям выбирать время, в которое им суждено жить, но она всегда оставляет выбор, на чьей стороне стоять.

"Молдова сделала свой выбор. Мы встали рядом с Украиной. А Украина благодаря невероятному мужеству своего народа и несокрушимости Вооруженных Сил защитила гораздо больше, чем собственные границы. Каждый украинский воин, защищающий Харьков, Херсон, Запорожье и Донецкую область, защищает не только свое государство. Он защищает мир во всей Европе. Он также защищает мир в Молдове", – подчеркнул вице-премьер.

Речь Михая Попшоя на украинском языке: смотрите видео

В заключение он сказал, что сегодня молдавские дети спят спокойно, потому что украинские дети, военные, врачи, спасатели, а также обычные люди пережили ужасы, которых не должен был испытать ни один народ. А это долг, который не способен полностью вернуть ни один сосед. Впрочем, настоящая дружба измеряется не долгами, а тем, приходим ли мы на помощь тогда, когда это больше всего нужно. Михай Попшой добавил, что его страна всегда старалась быть рядом.

Именно в этом трогательном обращении прозвучали главные слова о том, что Молдова сделала свой выбор – правильный выбор цивилизованного мира. Она встала на сторону Украины и помогает ей бороться с российским врагом.