Об этом рассказала руководительница медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она отметила, что условия для наших защитников действительно были адскими, передает 24 Канал.

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Как украинские военные воюют в жару

Алина Михайлова выставила в социальную сеть фото, как бойцы батальона "Волки Да Винчи" грузятся с броней на позиции в жару. По словам парамедика, температура тогда была 36 градусов тепла.

Михайлова показала, как военные работают в адских условиях / Фото Алины Михайловой

Впоследствии в комментариях Михайлова написала, что такие условия являются "натуральным адом". Она отметила, что при такой высокой температуре работать довольно трудно.

Третий день жара, которая мешает работать в принципе и еще ухудшает само по себе состояние раненых, - подчеркнула она.

В комментариях пользователи сети посоветовали нашим военным пить больше воды, чтобы утолить жажду в таких условиях. Михайлова сказала, что очень много воды военные не могут с собой взять, ведь идут на позицию пешком пару километров в обмундировании с боекомплектами, сухпайками и уносят с собой гидратор с одной бутылкой.

В комментариях люди начали выражать восхищение нашими защитниками, а также благодарить их за то, что они сохраняют наше государство.

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