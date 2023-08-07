Об этом рассказала руководительница медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она отметила, что условия для наших защитников действительно были адскими, передает 24 Канал.
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Как украинские военные воюют в жару
Алина Михайлова выставила в социальную сеть фото, как бойцы батальона "Волки Да Винчи" грузятся с броней на позиции в жару. По словам парамедика, температура тогда была 36 градусов тепла.
Михайлова показала, как военные работают в адских условиях / Фото Алины Михайловой
Впоследствии в комментариях Михайлова написала, что такие условия являются "натуральным адом". Она отметила, что при такой высокой температуре работать довольно трудно.
Третий день жара, которая мешает работать в принципе и еще ухудшает само по себе состояние раненых, - подчеркнула она.
В комментариях пользователи сети посоветовали нашим военным пить больше воды, чтобы утолить жажду в таких условиях. Михайлова сказала, что очень много воды военные не могут с собой взять, ведь идут на позицию пешком пару километров в обмундировании с боекомплектами, сухпайками и уносят с собой гидратор с одной бутылкой.
В комментариях люди начали выражать восхищение нашими защитниками, а также благодарить их за то, что они сохраняют наше государство.
Как происходит контрнаступление ВСУ
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 7 августа рассказал, что наши военные смогли сбить российский вертолет Ка-52. Это они сделали из обычного ПЗРК.
- Об успехах ВСУ высказался и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные штурмы врага наши военные сохраняют инициативу в наступлении.
- Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что на протяжении последней недели враг пытался штурмовать позиции наших военных на нескольких направлениях. По ее словам, эпицентром военных действий остается Восток нашего государства.