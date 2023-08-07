Про це розповіла керівниця медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Вона зазначила, що умови для наших захисників дійсно були пекельними, передає 24 Канал.
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Як українські військові воюють у спеку
Аліна Михайлова виставила у соціальну мережу фото, як бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" вантажаться з бронею на позиції у спеку. За словами парамедикині температура тоді була 36 градусів тепла.
Михайлова показала, як військові працюють у пекельних умовах / Фото Аліни Михайлової
Згодом у коментарях Михайлова написала, що такі умови є "натуральним пеклом". Вона зауважила, що за умови такої високої температури працювати доволі важко.
Третій день спека, яка заважає працювати в принципі і яка ще й погіршує сама по собі стан поранених, – наголосила вона.
У коментарях користувачі мережі порадили нашим військових пити більше води, щоб вгамувати спрагу в таких умовах. Михайлова сказала, що дуже багато води військові не можуть з собою взяти, адже йдуть на позицію пішки пару кілометрів у обмундируванні з боєкомплектами, сухпайками й несуть з собою гідратор з однією пляшкою.
У коментарях люди почали висловлювати захоплення нашими захисниками, а також дякувати їм за те, що вони зберігають нашу державу.
Як відбувається контрнаступ ЗСУ
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 7 серпня розповів, що наші військові змогли збити російський гвинтокрил Ка-52. Це вони зробили зі звичайного ПЗРК.
- Про успіхи ЗСУ висловився і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він наголосив, що попри постійні штурми ворога наші військові зберігають ініціативу у наступі.
- Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр зазначила, що впродовж останнього тижня ворог намагався штурмувати позиції наших військових на кількох напрямках. За її словами, епіцентром воєнних дій лишається Схід нашої держави.