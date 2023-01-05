В ряде российских СМИ 5 января появилась информация, что режиссер и пропагандист Никита Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мол, он заболел коронавирусом.

Пресс-секретарь Михалкова отметил, что у пропагандиста нет COVID-19, сообщает 24 канал. Якобы в действительности у него диагностировали обычный грипп.

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Михалков попал в больницу

Ряд российских СМИ 5 января сообщил, что Михалков находится в тяжелом состоянии. Приблизительно в 17:00 появилась информация, что он попал в больницу с коронавирусом.

Сначала 77-летнего режиссера якобы госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти его в ковидную больницу с помощью реанимационной бригады. У пропагандиста, вероятно, диагностировали ковидную пневмонию.

Его жена воздержалась от комментариев о тяжелом состоянии мужа.

Точный диагноз еще не известен,

– заявила она.

В свою очередь, пресс-секретарь Михалкова отметил, что сообщения о его госпитализации с ковидной пневмонией в тяжелом состоянии ложны. Мол, у пропагандиста – обычный грипп.

Кратко о позиции Михалкова

Во время Революции Достоинства и российской агрессии в Крыму и Востоке Михалков занял резко прокремлевскую позицию. В частности, в своих видео пропагандист:

предсказывал Украине гибель в случае ее сближении с Евросоюзом;

жаловался на недостаточно массовый сепаратизм среди одесситов, из-за которого Россия якобы не имеет достаточных оснований для ввода войск;

с пиететом цитировал военного преступника Слободана Милошевича;

расхваливал агрессивную путинскую политику.

Также Михалков называл Украину "фашистским государством", а Революцию Достоинства – военным переворотом. 31 августа 2015 года СБУ запретила въезд пропагандисту в Украину.