Прессекретар Міхалкова зазначив, що у пропагандиста немає COVID-19, повідомляє 24 канал. Нібито насправді у нього діагностували звичайний грип.

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Міхалков потрапив до лікарні

Низка російських ЗМІ 5 січня повідомила, що Міхалков перебуває у важкому стані. Приблизно о 17:00 з'явилася інформація, що він потрапив до лікарні з коронавірусом.

Спочатку 77-річного режисера нібито госпіталізували в МКЛ № 67. Однак потім медики ухвалили рішення перевезти його в ковідну лікарню за допомогою реанімаційної бригади. У пропагандиста, ймовірно, діагностували ковідну пневмонію.

Його дружина утрималася від коментарів про важкий стан чоловіка.

Точний діагноз ще не відомий,

– заявила вона.

Своєю чергою, прессекретар Міхалкова зазначив, що повідомлення про його госпіталізацію з ковідною пневмонією у важкому стані є неправдивими. Мовляв, у пропагандиста – звичайний грип.

Коротко про позицію Міхалкова

Під час Революції Гідності та російської агресії у Криму та на Сході Міхалков зайняв різко прокремлівську позицію. Зокрема, у своїх відео пропагандист:

передбачав Україні загибель у разі її зближення з Євросоюзом;

нарікав на недостатньо масовий сепаратизм серед одеситів, через який Росія нібито не має достатніх підстав для введення військ;

з пієтетом цитував воєнного злочинця Слободана Мілошевича;

розхвалював агресивну путінську політику.

Також Міхалков називав Україну "фашистською державою", а Революцію Гідності – військовим переворотом. 31 серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд пропагандисту в Україну.

Зверніть увагу! Нещодавно Європейський Союз озвучив нові санкції проти Росії. Зокрема, у списку підсанкційних росіян опинився Міхалков.