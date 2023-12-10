Бюден пообщался с украинскими воинами, в том числе с проходившими учения в Швеции. Страна не прекращает свою поддержку Украины.
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Детали визита шведского генерала
Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции генерал Микаэль Бюден 10 декабря посетил позиции, на которых базируются бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.
Сообщается, что во время встречи генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции. Он высоко оценил профессиональное мастерство. Украинские бойцы же поблагодарили шведского главнокомандующего и его государство за непрерывную поддержку нашей страны в борьбе за независимость.
Визит Микаэля Бюдена на передовую: смотрите видео
Международная поддержка Украины
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна готовится поддерживать наше государство даже тогда, когда ресурсы других партнеров иссякнут. Он убежден, что война так скоро не закончится, поэтому Берлин будет делать все для продолжения поставок помощи.
- На днях болгарский парламент преодолел вето президента на передачу БТР в Украине. Речь идет о старых списанных бронетранспортерах с деталями, которые, несмотря на это, станут важным усилением украинской армии.
- До конца 2023 года США доставят в Украину 14 заказанных комплексов Vampire, которые помогут ВСУ в борьбе против российских дронов. Также в течение декабря должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором.