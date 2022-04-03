Микропротест: в российской Казани активисты поставили антивоенные ценники в магазинах
3 апреля 2022 , 05:38Читати новину українською
Источник:телеграм Двач
В русской Казани активисты поставили антивоенные ценники в магазинах. На каждом листе написали призывы остановить войну.
Соответствующие фото были опубликованы в телеграме. Кстати, там войну называют войной, хотя Путин запретил это делать на так называемом "законодательном" уровне.
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Люди на ценниках призвали прекратить войну
В Казани активисты заменили ценники в магазинах антивоенными призывами,
– говорится в сообщении.
Также там припомнили, мол, вспомнят бабушек, которые увидят чай за 1998 рублей. На самом деле "1998" – это год, максимум которого достигла инфляция в стране за последнюю неделю.
Россияне опубликовали фото с минипротестом / Фото телеграм Двач
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