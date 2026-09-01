Настойчиво "советуют пригласить" оккупантов: в России школам раздали методички по проведению 1 сентября

Министерство образования страны-агрессора направило российским школам методические рекомендации по проведению праздничных линеек 1 сентября с обязательным привлечением участников войны против Украины. Отныне присутствие оккупантов на школьных мероприятиях станет системным требованием Кремля для идеологической обработки и милитаризации детей с первого класса.

Об этом сообщают в Центре по противодействию дезинформации.

Что предусматривают новые методические рекомендации?

Согласно разосланному документу российского ведомства, руководству учебных заведений настоятельно рекомендуется приглашать на праздник первого звонка так называемых ветеранов "СВО", которые ранее учились в этих школах, а также других граждан, удостоенных государственных наград.

Обязательной частью торжественной программы остается церемония поднятия флага России, исполнение государственного гимна и проведение пропагандистского урока "Разговоры о важном".



В России "настойчиво призывают" пригласить оккупантов на 1 сентября / Коллаж со страницы ЦПД

Системный культ войны и идеологическая обработка

Обнародованные методические указания свидетельствуют о том, что привлечение российских военнослужащих к образовательному процессу больше не является единичной инициативой отдельных директоров.

Кремль превратил эту практику в централизованную политику, направленную на массовую пропаганду среди подрастающего поколения.

Таким образом, власти России превращают всю систему образования в конвейер милитаризации и идеологического давления на детей.

Навязывание культа войны начинается с первого класса, чтобы сформировать у молодежи искаженное восприятие действительности и подготовить новый ресурс для будущих вооруженных агрессий.

Как россияне милитаризируют украинских детей?

Россия направляет значительные средства на ассимиляцию украинских детей, реализуя принудительные программы на временно оккупированных территориях. В захваченных регионах действуют лагеря "перевоспитания", кадетские классы и военные училища.

Там украинских детей обучают по российским образовательным программам, навязывают пророссийские ценности и готовят к дальнейшему участию в войне.

Кстати, существует даже специальный учебный курс, направленный на подготовку подростков к информационной деятельности в интересах Кремля.