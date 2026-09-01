Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Що передбачають нові методички?

Згідно з розісланим документом російського відомства, керівництву навчальних закладів наполегливо рекомендують запрошувати на свято першого дзвоника так званих ветеранів "СВО", які раніше навчалися в цих школах, а також інших громадян із державними нагородами.

Обов'язковою частиною урочистої програми залишається церемонія підняття прапора Росії, виконання державного гімну та проведення пропагандистського уроку "разговоры о важном".



У Росії "наполегливо закликають" запросити окупантів на 1 вересня / Колаж зі сторінки ЦПД

Системний культ війни та ідеологічна обробка

Оприлюднені методичні вказівки свідчать, що залучення російських військовослужбовців до освітнього процесу більше не є поодинокою ініціативою окремих директорів.

Кремль перетворив цю практику на централізовану політику, спрямовану на масову пропаганду серед підростаючого покоління.

Таким чином, влада росії перетворює всю систему освіти на конвеєр з мілітаризації та ідеологічного тиску на дітей.

Нав'язування культу війни починається з першого класу, аби сформувати у молоді викривлене сприйняття дійсності та підготувати новий ресурс для майбутніх збройних агресій.

Як росіяни мілітаризують українських дітей?

Росія спрямовує значні кошти на асиміляцію українських дітей, реалізуючи примусові програми на тимчасово окупованих територіях. У захоплених регіонах діють табори "перевиховання", кадетські класи та військові училища.

Там українських дітей навчають за російськими освітніми програмами, нав'язують проросійські цінності та готують до подальшої участі у війні.

До речі, існує навіть спеціальний навчальний курс, спрямований на підготовку підлітків до інформаційної діяльності в інтересах Кремля.