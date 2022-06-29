Миллиардер Бренсон заинтересовался возобновлением аэропорта "Антонов" в Гостомеле и новой "Мечты"

Самолет Ан-225 "Мрия" является легендарным грузовым воздушным судном, пострадавшим от российской оккупации. Украинские власти задумываются над созданием нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов.

Это и другие вопросы представитель Зеленского Давид Арахамия обсудил с основателем космической компании Virgin Galactic и британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Важно Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Украину и посетил Гостомель

Арахамия подчеркнул, что российские оккупанты могут уничтожить что угодно, но "Мечту" – никогда.

Поэтому мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета. Но будучи уже обновленным, на базе современного цифрового оборудования, что позволит "Мечте" стать еще сильнее. Этот вопрос, а также наши перспективы сотрудничества в космической сфере сегодня обсуждали с Ричардом Брэнсоном,

– рассказал Арахамия.

По словам Арахамии, британский миллиардер выразил готовность помогать всем, чем сможет, был приятно ошеломлен нашим оптимизмом и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить скачок в авиакосмическом строительстве.

"И я уверен, что это нам удастся, потому что нет ничего невозможного для страны, которая поверила в себя и свои силы. Лучшие времена нашей авиации и космических технологий еще впереди", – подчеркнул парламентарий от партии "Слуга народа".

Что известно о Ричарде Брэнсоне Это один из известнейших бизнесменов в мире. Его корпорация Virgin – это более 400 фирм разного профиля, в том числе авиаперевозчик и компания по развитию космического туризма. Брэнсон является главным соперником Джеффа Безоса и его компании Blue Origin в индустрии космического туризма. По состоянию на 16 ноября Forbes и Bloomberg оценивают его размер в 4 и 5,5 миллиарда долларов.



Бренсон посетил Гостомель / Фото из телеграмма Давида Арахамии

Бренсон заинтересовался возобновлением аэропорта в Гостомеле

Основатель космической компании Virgin Galactic Ричард Бренсон, достаточно активно поддерживавший Украину еще до полномасштабного вторжения России, посетил Гостомель на Киевщине. О визите британского миллиардера сообщил руководитель поселковой администрации Гостомеля Тарас Думенко.

В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом государственного предприятия "Антонов" и возможностями его обновления.

Владимир Зеленский встретился с Брэнсоном

Город Гостомель и аэропорт "Антонова" получили значительные повреждения в результате ракетных обстрелов российских оккупантов в начале войны – 24 февраля во время обстрела аэродрома российские оккупационные войска уничтожили легендарный самолет Ан-225 "Мрия". Специалисты уже работают по восстановлению самолета с привлечением международных партнеров и современных технологий. По предварительным подсчетам, на восстановление "Мечты" придется потратить более 3 миллиардов долларов и около 5 лет.

В Офисе Президента заявили, что Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в Украину Ричардом Брэнсоном. Британский предприниматель отметил, что приехал, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в стране и обсудить, как крупный международный бизнес может помочь нашему государству.

Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и близлежащие города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель,

– рассказал Ричард Брэнсон.

Глава государства поблагодарил бизнесмена за посещение пострадавших от российского вторжения населенных пунктов и отметил, что увиденное там – это лишь небольшая часть преступлений, которые Россия совершила в Украине.

Владимир Зеленский и Ричард Бренсон также обсудили вопросы сохранения на высоком уровне внимания мира к российскому вторжению в Украину. Миллиардер отметил, что постоянно выступает в поддержку нашего государства, его суверенитета, территориальной целостности и за внедрение жесточайших санкций в отношении РФ и тех лиц, которые поддерживают и финансируют войну.

Владимир Зеленский встретился с Брэнсоном / Фото ОП

Интересно – президент Индонезии встретился с Владимиром Зеленским: смотрите видео