Владелец "Эльдорадо" устроился "водителем грузовика", чтобы выезжать за границу, - "Схемы"

Миллиардер Виктор Полищук, владелец "Эльдорадо", во время полномасштабной войны выезжал за границу как волонтер и водитель грузовика, хотя никаких грузов не привозил.

Расследователи выяснили, что миллиардер Виктор Полищук во время военного положения беспрепятственно ездил за границу как "водитель грузовика". Домой он возвращался с пустыми руками на легковом авто.

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Как миллиардер выезжал за границу

Миллиардеру 47 лет, поэтому он призывного возраста. Сначала, в 2022 году Полищук подавался в систему "Шлях" на основании документов с признаками подделки о гуманитарной помощи.

В "Шлях" Полищука внесла Днепропетровская ОГА по обращению местной общественной организации "Объединение защиты прав предпринимателей". По этому разрешению Полищук дважды выезжал за границу, однако ни разу не привозил гуманитарку.

Когда срок действия "волонтерского" разрешения истек, миллиардер устроился водителем грузовика в зарегистрированном в Черновицкой области ООО "Транс-Союс".

Поскольку водители перевозчиков обязаны пересекать границу исключительно на грузовом транспорте компании, Полищук действительно выезжал за рулем грузового буса Mercedes Sprinter. Так было дважды. Однако возвращался миллиардер на легковом Mercedes-Benz AMG G63.

"Был испытательный срок, но он не справился с работой"

Руководитель фирмы "Транс-Союс" подтвердил, что Полищук был устроен в его фирме как водитель грузовика.

Был устроен. Был испытательный срок. Теперь тяжело найти нормального водителя. У меня было два водителя, которые выехали и не хотели возвращаться, бросили машину,

– сказал он.

Руководитель фирмы добавил, Полищук должен был перевозить посылки, но не справился с работой, поэтому вместе с другими водителями был уволен.