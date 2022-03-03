Миллион беженцев и тотальное разрушение исторических центров – Подоляк о цене "незакрытого неба"

Михаил Подоляк в очередной раз призвал союзников Украины ввести беспилотную зону над нашим государством. Ведь цена открытого неба очень высока.

За 7 дней войны из Украины уехал почти миллион наших граждан. Люди покидают свои дома и направляются за границу, спасаясь от ракет и бомб.

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Около миллиона беженцев за 7 дней войны и тотальное разрушение исторических центров крупных городов Украины. Вот цена до сих пор не закрытого неба над Украиной,

– подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

Заметим, что с начала войны Украина просит НАТО закрыть нам небо. Это означает, что все дроны, ракеты и самолеты будут сбиваться. Однако генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить беспилотную зону. Все потому, что Запад не хочет связывать себя с войной, которую Россия начала в Украине.

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