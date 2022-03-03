За 7 днів війни з України виїхав майже мільйон наших громадян. Люди лишають свої домівки та прямують за кордон, рятуючись від ракет та бомб.

До теми Петиція про закриття неба над Україною зібрала необхідний 1 мільйон підписів

Близько мільйона біженців за 7 днів війни й тотальне руйнування історичних центрів великих міст України. Ось ціна досі не закритого неба над Україною,

– наголосив радник керівника Офісу Президента.

Зауважимо, що ще від початку війни Україна просить НАТО закрити нам небо. Це означає, що всі дрони, ракети та літаки будуть збивати. Однак генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не вводитиме безпілотну зону. Все тому, що Захід не хоче пов'язувати себе з війною, яку Росія розпочала в Україні.

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