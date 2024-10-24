Помогли уклониться от мобилизации более 1000 мужчин: в Киеве задержали 3 должностных лица ТЦК

ГБР задержало 3 должностных лица Голосеевского РТЦК и 3 гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации. Во время обысков у них нашли более 1,2 миллиона долларов наличными и элитный автопарк.

Об этом сообщили в Госбюро расследований. Также отметили, что во время обысков у фигурантов изъяли документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.

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Задержаны должностные лица Голосеевского ТЦК

Работники ГБР задержали 3 должностных лица Голосеевского РТЦК и СП города Киева и столько же гражданских. По данным правоохранителей, они организовали схему незаконного уклонения от мобилизации. Во время обысков обнаружено более 1,2 миллиона долларов США наличными и элитный автопарк.

Задержали 3 должностных лица Голосеевского ТЦК / Фото ГБР

По данным следствия, работники РТЦК и председатель ВВК этого же района создали преступную группу, которая предоставляла "услуги" мужчинам, что не имели желания проходить военную службу. Один из разоблаченных, – председатель ВВК, – уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, впрочем, продолжил влиять на процессы.

За 8,5 тысячи долларов США подозреваемые обещали помочь с постановкой на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Также уточнили, что подозреваемых задержали с поличным. Во время получения второй части средств – 4 тысяч долларов.

В ГБР отметили, что организовал группу гражданский, который искал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК. После "клиентам" изготавливали пакет военно-учетных документов о снятии и исключении с воинского учета.

Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов США. Во время обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных,

– заявили в Госбюро расследований.

Кроме того, правоохранители нашли и изъяли более 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. А еще 11 автомобилей премиум-класса стоимостью примерно 100 тысяч долларов каждый.

Во время обысков обнаружили более миллиона долларов и элитный автопарк / Фото САП

Задержанным уже сообщили о подозрении в организации, исполнении и пособничестве в просьбе и получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, что сопряжено с вымогательством. Суд просят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кстати, параллельно в этом же военкомате было обнаружено еще 2 работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, что позволяли уклоняться от военной службы и выехать за границу.

Им также сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание! Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следствием исследуются обстоятельства о причастности к совершению уголовных преступлений других сотрудников РТЦК и СП Киева.