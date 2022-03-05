Миллионы людей останутся отрезанными, – в Facebook прокомментировали запрет соцсети в России

В Facebook заявили, что миллионы россиян останутся в тишине. У них не будет шанса высказать свое мнение. Роскомнадзор 4 марта заблокировал соцсеть на территории России.

Решение Роскомнадзора прокомментировал Ник Клегг-руководитель глобальных дел компании Meta, которая является владелицей Facebook. Свое заявление он обнародовал в Твиттере.

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Вскоре миллионы обычных россиян окажутся отрезанными от надежной информации, от общения со своими родственниками и семьей – в тишине, без возможности высказать свое мнение,

– говорится в сообщении.

Клегг подчеркнул: компания будет делать все возможное, чтобы восстановить сервисы и предоставить людям возможность высказываться.

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