Милованов написал на Данилюка заявление в полицию, – СМИ

Советник председателя ОП Тимофей Милованов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк подрались 30 июля. Из-за этого Милованов написал на Данилюка заявление в полицию.

Также Тимофей Милованов нанял адвокатов. Данилюк заявил, что Милованов – "инструмент ОП".

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Милованов написал заявление на Данилюка

Да, я писал заявление. Нанял адвокатов, они решают дальнейшие юридические действия,

– заявил Милованов в комментарии изданию.

Вспомнил, что Данилюка не допустили к конкурсу и добавил, что "последние события показали, что решение правильное".

Также на своей странице в Фейсбуке Милованов рассказал, что 1 августа прилетел в США. Через синяк он купил очки в Борисполе, а в Чикаго на границе его отправили на проверку.

"У меня есть Goobal Entry. Это значит, что я прошел глубокий background check и меня обычно система пропускает автоматически, без общения с человеком. На этот раз так не получилось", – рассказал Милованов.

Через общение с офицерами Милованов опоздал на самолет в Питтсбурге.

Данилюк прокомментировал действия Милованова

"Я слышал, что производство будут открывать. Этим занимаются непосредственно в офисе Президента. У них логика простая, ведь они понимают, что есть поддержка моего участия в Бюро экономической безопасности", – рассказал Данилюк.

Он добавил, что нет конфликта с Миловановым. Ведь он не является субъектом, я знаю, кто это делает". Добавил, что его фактически назначили на руководителя комиссии.

Другим членам звонили из Офиса и просто сказали, кто будет ее возглавлять. Милованов – инструмент,

– заявил в комментарии изданию Данилюк.

Конфликт Милованова и Данилюка: коротко