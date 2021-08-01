Милованов написал на Данилюка заявление в полицию, – СМИ
Источник:"Обозреватель"
Советник председателя ОП Тимофей Милованов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк подрались 30 июля. Из-за этого Милованов написал на Данилюка заявление в полицию.
Также Тимофей Милованов нанял адвокатов. Данилюк заявил, что Милованов – "инструмент ОП".
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Милованов написал заявление на Данилюка
Да, я писал заявление. Нанял адвокатов, они решают дальнейшие юридические действия,
– заявил Милованов в комментарии изданию.
Вспомнил, что Данилюка не допустили к конкурсу и добавил, что "последние события показали, что решение правильное".
Также на своей странице в Фейсбуке Милованов рассказал, что 1 августа прилетел в США. Через синяк он купил очки в Борисполе, а в Чикаго на границе его отправили на проверку.
"У меня есть Goobal Entry. Это значит, что я прошел глубокий background check и меня обычно система пропускает автоматически, без общения с человеком. На этот раз так не получилось", – рассказал Милованов.
Через общение с офицерами Милованов опоздал на самолет в Питтсбурге.
Данилюк прокомментировал действия Милованова
"Я слышал, что производство будут открывать. Этим занимаются непосредственно в офисе Президента. У них логика простая, ведь они понимают, что есть поддержка моего участия в Бюро экономической безопасности", – рассказал Данилюк.
Он добавил, что нет конфликта с Миловановым. Ведь он не является субъектом, я знаю, кто это делает". Добавил, что его фактически назначили на руководителя комиссии.
Другим членам звонили из Офиса и просто сказали, кто будет ее возглавлять. Милованов – инструмент,
– заявил в комментарии изданию Данилюк.
Конфликт Милованова и Данилюка: коротко
- 29 июля Тимофей Милованов и Александр Данилюк устроили громкую перепалку в эфире 24 канала. Причиной спора стал конкурс по отбору главы Бюро экономической разведки.
- Данилюк обвинил комиссию в манипуляции, ведь его не допустили к конкурсу. Зато глава комиссии Милованов обвинил Данилюка в политическом пиаре.
- Причиной недопущения к конкурсу было то, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.
- 30 июля Данилюк пригласил Милованова на день рождения. Именно тогда возникла драка. Милованов получил повреждение брови.
- 31 июля Данилюк заявил, что "Милованов признал, что ему с ОП приказали снять меня с конкурса".