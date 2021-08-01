Також Тимофій Милованов найняв адвокатів. Данилюк заявив, що Милованов – "інструмент ОП".
До теми Милованов визнав, що йому з ОПУ наказали зняти мене з конкурсу, – Данилюк про бійку
Милованов написав заяву на Данилюка
Так, я писав заяву. Найняв адвокатів, вони вирішують подальші юридичні дії,
– заявив Милованов у коментарі виданню.
Пригадав, що Данилюка не допустили до конкурсу й додав, що "останні події показали, що рішення правильне".
Також на своїй сторінці у фейсбуці Милованов розповів, що 1 серпня прилетів у США. Через синець він купив окуляри в Борисполі, а в Чикаго на кордоні його відправили на перевірку.
"У мене є Goobal Entry. Це означає, що я пройшов глибокий background check і мене зазвичай система пропускає автоматично, без спілкування з людиною. Цього разу так не вийшло", – розповів Милованов.
Через спілкування з офіцерами Милованов запізнився на літак до Піттсбургу.
Данилюк прокоментував дії Милованова
"Я чув, що провадження будуть відкривати. Цим займаються безпосередньо в Офісі Президента. В них логіка проста, адже вони розуміють, що є підтримка моєї участі в Бюро економічної безпеки", – розповів Данилюк.
Він додав, що немає конфлікту з Миловановим. Адже "він не є суб'єктом, я знаю, хто це робить". Додав, що його фактично призначили на керівника комісії.
Іншим членам телефонували з Офісу і просто сказали, хто буде її очолювати. Милованов – інструмент,
– заявив у коментарі виданню Данилюк.
Конфлікт Милованова та Данилюка: коротко
- 29 липня Тимофій Милованов та Олександр Данилюк влаштували гучну перепалку в ефірі 24 каналу. Причиною суперечки став конкурс з відбору голови Бюро економічної розвідки.
- Данилюк звинуватив комісію у маніпуляції, адже його не допустили до конкурсу. Натомість глава комісії Милованов звинуватив Данилюка в політичному піарі.
- Причиною недопущення до конкурсу було те, що у Данилюка немає економічної чи юридичної освіти.
- 30 липня Данилюк запросив Милованова на день народження. Саме тоді виникла бійка. Милованов отримав пошкодження брови.
- 31 липня Данилюк заявив, що "Милованов визнав, що йому з ОП наказали зняти мене з конкурсу".