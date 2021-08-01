Також Тимофій Милованов найняв адвокатів. Данилюк заявив, що Милованов – "інструмент ОП".

До теми Милованов визнав, що йому з ОПУ наказали зняти мене з конкурсу, – Данилюк про бійку

Милованов написав заяву на Данилюка

Так, я писав заяву. Найняв адвокатів, вони вирішують подальші юридичні дії,

– заявив Милованов у коментарі виданню.

Пригадав, що Данилюка не допустили до конкурсу й додав, що "останні події показали, що рішення правильне".

Також на своїй сторінці у фейсбуці Милованов розповів, що 1 серпня прилетів у США. Через синець він купив окуляри в Борисполі, а в Чикаго на кордоні його відправили на перевірку.

"У мене є Goobal Entry. Це означає, що я пройшов глибокий background check і мене зазвичай система пропускає автоматично, без спілкування з людиною. Цього разу так не вийшло", – розповів Милованов.

Через спілкування з офіцерами Милованов запізнився на літак до Піттсбургу.

Данилюк прокоментував дії Милованова

"Я чув, що провадження будуть відкривати. Цим займаються безпосередньо в Офісі Президента. В них логіка проста, адже вони розуміють, що є підтримка моєї участі в Бюро економічної безпеки", – розповів Данилюк.

Він додав, що немає конфлікту з Миловановим. Адже "він не є суб'єктом, я знаю, хто це робить". Додав, що його фактично призначили на керівника комісії.

Іншим членам телефонували з Офісу і просто сказали, хто буде її очолювати. Милованов – інструмент,

– заявив у коментарі виданню Данилюк.

Конфлікт Милованова та Данилюка: коротко