Не умеют заполнять документы, – Милованов о кандидатах на главу Бюро экономической безопасности

В Украине реформируют Бюро экономической безопасности. По мнению экспертов, обеспечить честный конкурсный отбор будет сложно.

Подробно об этом рассказал в интервью программы "Первые лица" на 24 канале председатель комиссии по отбору руководителя вновь созданного Бюро экономической безопасности Тимофей Милованов. В законе существует ряд требований к кандидатам.

К теме Аваков точно не пойдет в Бюро экономической безопасности, – Кравчук

Отбор кандидатов в БЭб

Он подчеркнул, что уровень компетентности у кандидатов очень низкий. Несостоятельность людей становится заметной уже на этапе подачи заявлений.

У нас люди, которые собираются быть главой БЭб, одного из важнейших правоохранительных органов, не умеют заполнять документы,

– подчеркнул Милованов.

По его словам, в законе написано, что кандидатам надо выполнить. Однако у людей не получается сделать даже это. Говорится в частности о таких требованиях:

подать автобиографию;

иметь экономическое или финансовое образование;

иметь справку от психиатра;

подать декларацию.

Проблематика конкурсов в Украине

Милованов объяснил, что впервые в жизни понял, почему в Украине такие проблемы с конкурсами в государственные учреждения. Каждый конкурс можно остановить в суде даже без взяток и коррупции.

Читайте также Не надеюсь на честный конкурс, – Данилюк о выборах главы Бюро экономической безопасности

Он отметил, что просмотрел примерно 10 пакетов документов от претендентов, однако среди них лишь один человек сумел выполнить требования. При этом все необходимые документы перечислены на сайте БЭб.

Смотрите полное интервью с Тимофеем Миловановым на 24 канале:

Кандидаты в БЭб: последние новости

8 июля обнародовали список из 57 человек, которые хотят возглавить Бюро экономической безопасности. Среди них был ряд известных в политике, в частности: глава ГФС Вадим Мельник, экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший нардеп Николай Катеринчук, бывший глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По словам Милованова, из всех 57 кандидатов до этапа тестов или интервью дойдут примерно 3 человека. "Я знаю, что Мельник и Данилюк подались, а я еще их пакеты не видел и не хотел специально смотреть. Думаю, буду смотреть вместе с комиссией, чтобы меня не обвинили в какой-то предвзятости. Это пример хорошей борьбы, – подчеркнул он.

Полное интервью Тимофея Милованова в программе "Первые лица" на 24 канале смотрите во вторник, 27 июля в 20:00.